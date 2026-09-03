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Se schimbă definiția infarctului. Noile criterii ar putea ajuta la diagnosticarea mai rapidă a femeilor

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Modul în care este definit și diagnosticat infarctul se schimbă după ce patru dintre cele mai importante organizații de cardiologie din lume au ajuns la un acord asupra unor noi criterii. Modificările vizează inclusiv forme de infarct întâlnite mult mai frecvent la femei, care până acum puteau fi trecute cu vederea sau tratate cu mai puțină urgență, relatează The Guardian.

medic, foto shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

Schimbarea a fost anunțată la congresul anual al Societății Europene de Cardiologie (ESC), desfășurat la München. Noile criterii au fost stabilite de patru dintre cele mai importante organizații de cardiologie din lume: Societatea Europeană de Cardiologie, American College of Cardiology, American Heart Association și World Heart Federation.

Una dintre schimbări vizează formele de infarct întâlnite de până la zece ori mai des la femei. Până acum, diagnosticul s-a concentrat în special asupra infarctului provocat de un cheag care blochează o arteră coronară. Noile criterii iau mai clar în calcul și alte cauze care pot împiedica sângele să ajungă la inimă și care, până acum, puteau fi mai ușor trecute cu vederea.

Trei cauze de infarct primesc o atenție mai mare

Noile criterii pun un accent mai mare pe trei situații: spasmul arterelor coronare, embolia coronariană și disecția spontană a arterei coronare (SCAD).

Spasmul coronarian apare atunci când o arteră se contractă și reduce alimentarea inimii cu sânge și oxigen. Poate fi declanșat, printre altele, de stres emoțional, efort fizic sau frig extrem. Embolia coronariană apare atunci când un cheag sau un depozit de grăsime ajunge într-o arteră coronară și o blochează.

În cazul SCAD, problema este provocată de o ruptură la nivelul peretelui arterei coronare. Potrivit datelor citate de The Guardian, aproximativ 80% dintre cazurile de acest tip apar la femei, inclusiv în timpul sarcinii sau la scurt timp după naștere.

Se schimbă și criteriul folosit la analizele de sânge

O altă schimbare ține de nivelul troponinei, o proteină care ajunge în sânge atunci când mușchiul inimii este afectat și pe care medicii o măsoară atunci când suspectează un infarct.

Până acum, pentru diagnosticarea infarctului era folosit același prag al troponinei atât la femei, cât și la bărbați. Noile recomandări stabilesc valori diferite în funcție de sex, astfel încât să poată fi depistate și cazurile care până acum riscau să fie ratate la femei.

Profesorul Bryan Williams, din cadrul British Heart Foundation, spune că schimbarea ar putea avea un impact important asupra modului în care sunt diagnosticate și tratate femeile.

Este un moment de cotitură, o schimbare radicală a modului în care definim și diagnosticăm infarctul la nivel mondial, care va transforma îngrijirea pacienților”, a declarat acesta, citat de The Guardian.

La rândul său, profesorul Nicholas Mills, cardiolog la Universitatea din Edinburgh și coordonatorul grupului internațional care a elaborat noile recomandări, spune că este pentru prima dată când specialiștii din întreaga lume ajung la aceleași criterii pentru diagnosticarea și clasificarea infarctului.

El a vorbit și despre o „prejudecată sistematică neintenționată împotriva femeilor”. Una dintre probleme era tocmai folosirea acelorași valori ale troponinei pentru femei și bărbați, ceea ce putea face ca unele cazuri de infarct la femei să nu fie depistate.

Noile recomandări au fost publicate în European Heart Journal. Specialiștii speră că noile criterii vor ajuta medicii să stabilească mai ușor ce a provocat infarctul și, în funcție de cauză, care este tratamentul potrivit.

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