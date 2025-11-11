Scandal la un post de poliție din Mehedinți. Au intervenit mascații și jandarmii

Mai multe persoane au încercat să pătrundă cu forța în sediul Postului de Poliție Oprișor, județul Mehedinți. Două persoane au fost reținute după ce au provocat distrugeri și au fost deschise cercetări pentru ultraj.

„La data de 10 noiembrie, ora 21.30, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat cu privire la un posibil conflict la Postul de Poliție Oprișor”, a anunțat Poliția.

La fața locului au sosit de urgență mascați și jandarmi, iar atacatorii au fost imobilizați și conduși la audieri.

Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți.

La intervenție a participat o echipă complexă formată din polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului de Ordine Publică, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care au imobilizat persoanele implicate în conflict.

„Doi bărbați, de 20, respectiv 42 de ani, au fost conduși la audieri, fiind deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ultraj și distrugere”,a transmis IPJ Mehedinți.