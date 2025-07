Fostul premier Dacian Cioloș vine cu explicații în cazul scandalului de la Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde un taximetrist care a refuzat să preia cursa a fost amendat de poliţişti cu 500 de lei, fiindu-i reţinut şi atestatul profesional. Dacian Cioloș susține că nu a reclamat niciun șofer la Poliție și nu crede că a fost vina taximetristului. „Soluția amendării sale si a reținerii atestatului profesional mi se par exagerate”, a spus acesta.

sursa video: amator

„Am văzut tot circul iscat de faptul că am fost refuzat de un taximetrist ieri seara la aeroportul Henri Coandă. Am aflat azi că respectivul taximetrist a fost amendat și că i s-a retras licența de taximetrie. Ca să fie foarte clar: eu nu am reclamat niciun șofer catre polițiști și nu cred că a fost vina taximetristului”, a scris Dacian Cioloș, pe FB.

Taximetriștii erau blocați de o regulă absurd de strictă, conform căreia, atâta vreme cât mai sunt autoturisme taxi in față în coloană, ceilalți din spate nu pot lua clienți, chiar dacă taxiurile din față sunt blocate, a explicat Cioloș.

„Aseară, când șoferul primului autoturism taxi din coloană era verificat de polițiști într-un control de rutină, iar șoferul celui de-al doilea taxi din coloană era plecat, am mers, în ordine, la al treilea șofer din coloană. Primele două erau indisponibile cum am descris mai sus, iar al treilea era disponibil, dar nu voia să plece în cursă pentru ca primele două din fața lui erau încă acolo, chiar dacă erau blocate. La polițiști am fost doar să-i întreb cât mai durează controlul lor de rutină la primul șofer din capul coloanei, în speranța că acesta va putea pleca cu client, deblocând astfel accesul celorlalți șoferi de taxi. Când mi-a fost clar că va mai dura, am plecat și am comandat un Uber”, a spus Dacian Cioloș.

Fostul premier mai spune că abia azi a aflat că taximetristul pe care l-a solicitat, al treilea din coloană, care nu a vrut să-l ia, a fost amendat, însă consideră că nu a fost vina lui.

„Abia azi am aflat că șoferul pe care l-am solicitat, al treilea din coloană, dar primul care era disponibil și care nu a vrut să mă ia, a fost amendat. Din nou, nu a fost vina lui, iar soluția amendării sale si a reținerii atestatului profesional mi se par exagerate si nu vor rezolva problema modului în care funcționează serviciul de taximetrie la aeroport. Dacă acea coloană de taxiuri din aeroport ar avea un coordonator care sa repartizeze clienții pe mașinile DISPONIBILE luate la rând, probabil situația absurdă de ieri ar fi fost evitată”, a precizat Dacian Cioloș.