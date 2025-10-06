Soluțiile la care recurg românii care stau la bloc pentru a se încălzi: „O pătură groasă și dormim ca pruncii/ Eu iau pisica și o bag sub plapumă cu mine”

Locuitorii din București caută soluții diverse pentru a-și încălzi apartamentele: de la aeroterme, calorifere electrice, pături groase, la metode mai neobișnuite, precum „pisicile sub plapumă”.

Discuțiile de pe forumurile online, în special Reddit, au scos la iveală o mulțime de metode, de la clasicele calorifere electrice, la improvizații amuzante și chiar animale de companie.

De exemplu, un utilizator a povestit că folosește aerul condiționat pe cald la 25–26°C într-o cameră și radiator electric în cealaltă, menținând temperaturi de 23–24°C pe timpul zilei și noaptea pentru copil.

„Plata curentului se face automat, dar consumul este considerat mai mic decât cel al încălzirii centrale, care poate depăși 600 de lei pe lună în blocurile neizolate”, a spus acesta.

Blocurile bine izolate oferă însă avantaje evidente

„Blocul e atât de bine izolat încât nu scade toată iarna temperatura sub 20°C. Foarte rar pornesc centrala”, scrie un alt locatar.

„Abia a ajuns la 22°C în casă. Bloc vechi, neizolat… mai facem frigu, ce să facem”, povestește un utilizator.

Unii chiar stau confortabil cu geamurile deschise.

„Sunt ziua 24°C constant înăuntru și stau în pantaloni scurți și tricou. Acum la 10:42 sunt 22°C în sufragerie cu ușa spre balcon deschisă de aproape o oră”, spune un utilizator din Drumul Taberei.

De teama facturilor la energie electrică, mulți locuitori apelează, însă, la haine groase sau pături pufoase.

„La 18–19°C nu am dat drumul la aer. Pantaloni lungi, șosete, hanorac peste un tricou cu mânecă scurtă și suntem bine. Noaptea o pătura mai groasă și dormim ca pruncii”, explică un alt comentator.

„Eu m-am îmbălsămat cu o pătură pufoasă de 18kg când dormeam. Plus ceaiuri fierbinți”, a spus alt internaut.

Unele soluții sunt mai neobișnuite: „Eu iau pisica și o bag sub plapumă cu mine”, glumește un utilizator.

„Când e frig, organismul ia căldura de la extremități și o transferă către organele vitale. Alcoolul inversează acest mecanism. Succes!”, a scris alt internaut.

„Baie fierbinte, pături groase și hanorace călduroase atunci când stau acasă”, a spus altcineva.

În Capitală, Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a anunțat luni, că procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului, dar, având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare şi faptul că există încă asociaţii de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimţi gradual.