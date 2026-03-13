Facturi mai mici la căldură și exproprieri în zona Pipera, printre proiectele de pe ordinea de zi a ședinței CGMB

Consilierii generali ai Capitalei s-au întrunit vineri, 13 martie, de la ora 10:00, într-o ședință extraordinară a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), convocată de grupurile PSD și PUSL. Pe ordinea de zi se află un proiect potrivit căruia bucureștenii ar putea plăti facturi mai mici la energie termică în situația în care serviciul furnizat nu se încadrează în parametrii contractuali.

Un alt proiect prevede ca Primăria Sectorului 4 să păstreze în administrare o serie de bulevarde preluate anterior de la Primăria Capitalei, până la amortizarea investițiilor realizate pentru modernizarea acestora.

La începutul ședinței este programată și depunerea jurământului de către Georgiana Diță (REPER), care urmează să preia mandatul de consilier municipal. Dacă aceasta își va începe oficial mandatul, în CGMB s-ar putea contura o majoritate de 28 de consilieri la 27 în favoarea primarului general Ciprian Ciucu, susținut de grupurile USR, PNL, REPER, PMP și Forța Dreptei. De cealaltă parte, grupurile PSD, PUSL și AUR ar avea 27 de consilieri.

Totuși, pentru proiectele inițiate de primarul general care vizează domenii precum urbanismul sau patrimoniul este necesară o majoritate calificată de două treimi, adică 37 de voturi în CGMB. Bugetul Capitalei poate fi adoptat cu majoritate absolută, respectiv 28 de voturi, iar pentru proiectele mai simple este suficientă majoritatea simplă a consilierilor prezenți la ședință.

Pe ordinea de zi suplimentară ar putea fi introduse încă 35 de proiecte de hotărâre, multe dintre acestea rămase nediscutate în ședințele anterioare din cauza lipsei de cvorum.

Printre acestea se numără proiectul privind achiziționarea de servicii de audit extern pentru evaluarea situației financiare, operaționale și manageriale a Societății de Transport București (STB) și a Companiei Municipale Termoenergetica, propunere respinsă anterior de CGMB în ședința din 29 ianuarie.

De asemenea, Primăria Sectorului 1 ar urma să fie împuternicită să cumpere mai multe imobile situate pe bulevardul Bucureștii Noi nr. 245, pe malul Lacului Străulești, pentru amenajarea unei baze de agrement și a unor spații verzi în cadrul proiectului „Promenada Verde”.

Consiliul General ar putea aproba și exproprieri în valoare totală de 75,8 milioane de lei pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu – Fabrica de Glucoză – șoseaua Pipera.

Un alt proiect prevede majorarea tarifului de bază pentru închirierea locuințelor convenabile la 8 lei pe metru pătrat. Suma finală va fi calculată prin înmulțirea acestui tarif cu coeficientul zonei: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C și 1,5 pentru zona D.

Pe agenda ședinței se află și un proiect prin care Administrația Străzilor ar urma să încheie un parteneriat cu Asociația HaicuBicla pentru amplasarea de mobilier urban destinat bicicliștilor în zece puncte din Capitală. Acesta va include stații self-service, rasteluri sau suporturi pentru biciclete și elemente ușoare de parcare.

Ordinea de zi ar putea fi completată și cu un proiect care prevede reguli mai stricte privind utilizarea articolelor pirotehnice de către persoane fizice și juridice.

De asemenea, consilierii urmează să analizeze și proiectul de consolidare seismică și creștere a eficienței energetice pentru un bloc cu șase etaje situat pe strada Domnița Anastasia nr. 15. Lucrările, estimate la 27,5 milioane de lei, vor fi finanțate prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.