Șapte pui de câine, atacați cu un cuțit de doi copii de 11 și 13 ani din Vâlcea. Doi dintre căței au murit, iar părinții au fost amendați cu doar 500 lei

Șapte pui de câine au fost atacați cu un cuțit de doi copii, de 11 și 13 ani, în județul Vâlcea. Doi dintre pui au murit, iar ceilalți cinci au fost răniți grav și au avut nevoie de îngrijiri medicale veterinare.

Șapte pui de câine au fost atacați cu un cuțit de doi copii. Foto: Facebook/Kola Kariola

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție și fără drept. Cei doi copii nu răspund însă penal, întrucât niciunul dintre ei nu a împlinit vârsta de 14 ani. Părinții acestora au fost sancționați contravențional, cu câte 500 de lei fiecare.

Cazul a readus în atenție problema violenței asupra animalelor și necesitatea unor măsuri de prevenție.

Alina Florescu, reprezentanta Asociației Toto&Pufi, a atras atenția asupra legăturii documentate dintre cruzimea față de animale și alte forme de violență. Ea a susținut că astfel de comportamente pot avea legătură cu mediul familial în care cresc copiii și a cerut autorităților să trateze mai serios fenomenul.

„În proporție de 100%, criminalii în serie au început cu animalele. Această recidivă a violenței asupra animalelor către oameni este documentată din anii 1600. Deci nu discutăm de o probabilitate ca această violență să se întoarcă în societate, ci de o certitudine, pe care foarte bine o vedem în România exemplificată, atâta timp cât noi avem recorduri la violența domestică și violența asupra animalelor. Acești copii care au făcut această faptă absolut cutremurătoare nu provin dintr-o familie echilibrată. Pentru că un copil care a crescut într-o familie echilibrată n-o să se distreze niciodată omorând pui de câine”, a afirmat Alina Florescu, în direct la Digi24.

Reprezentanta asociației a cerut, de asemenea, măsuri mai ferme pentru combaterea cruzimii față de animale, inclusiv modificări legislative și mecanisme prin care astfel de cazuri să fie mai bine monitorizate și prevenite. Potrivit acesteia, transmiterea unui mesaj clar că violența asupra animalelor este tratată cu seriozitate ar putea contribui la reducerea fenomenului.