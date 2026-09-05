Tragedia care a șocat o lume întreagă rămâne fără verdict: Procesul lui Lindsay Clancy, declarat nul

Un judecător din Massachusetts a declarat nul procesul împotriva lui Lindsay Clancy, femeia care și-a ucis prin strangulare cei trei copii în 2023. Avocații săi susțin că aceasta suferea de psihoză postpartum și, prin urmare, nu ar trebui considerată responsabilă penal.

Lindsay Clancy Foto: Profimedia

Potrivit BBC, avocatul lui Clancy a făcut o ultimă încercare dramatică de a împiedica anularea procesului și de a forța obținerea unui verdict, însă fără succes. O audiere programată la sfârșitul acestei luni ar putea stabili ce se va întâmpla în continuare.

„În acest moment, voi declara că juriul se află într-un impas și voi declara procesul nul”, le-a spus judecătorul William Sullivan juraților vineri, 4 septembrie, după ce i-a eliberat din funcție în urma mai multor săptămâni de mărturii, a șapte zile de deliberări și după ce juriul a transmis de trei ori că nu poate ajunge la un verdict.

Impasul juriului nu înseamnă nici că procurorii și-au demonstrat cazul, nici că Clancy este nevinovată.

Ea rămâne acuzată de crimă și internată într-o unitate de sănătate mintală, iar procurorii ar putea cere un nou proces sau ar putea negocia un acord. Clancy nu neagă că și-a ucis copiii, însă susține că suferea de psihoză postpartum și nu poate fi considerată responsabilă penal.



Avocatul său a cerut îndepărtarea unui jurat despre care susținea că bloca verdictul, însă judecătorul a respins cererea. Potrivit legislației americane, un juriu trebuie să fie unanim convins „dincolo de orice îndoială rezonabilă” că o persoană este vinovată pentru a o putea condamna.

Judecătorul a respins cererea de îndepărtare a juratului și a trimis juriul să continue deliberările, însă acesta a revenit după aproximativ o oră și a anunțat că nu poate ajunge la un verdict. Sullivan a declarat astfel procesul nul.

Avocatul lui Clancy a încercat să conteste decizia la Curtea Supremă Judiciară din Massachusetts, însă cererea a fost respinsă.

„Din păcate, nu se opune pe baza unei probleme de bună-credință”, a spus el.

Reddington a declarat că intenționează să depună o nouă cerere, prin care să solicite practic reconsiderarea anulării procesului. Aceasta ar putea fi discutată la următoarea audiere, programată la sfârșitul acestei luni.

El a spus că se va întâlni cu restul echipei juridice pentru a decide dacă vor solicita organizarea unui nou proces. Reddington a mai susținut că 11 dintre cei 12 jurați ar fi dat un verdict favorabil lui Clancy, însă poziția fiecărui jurat rămâne necunoscută.

Trump: „A făcut un lucru îngrozitor, îngrozitor. Nu poate fi ceva mai rău”

Atenția acordată cazului a determinat inclusiv comentarii din partea președintelui SUA, Donald Trump, care a descris vineri cazul drept o „tragedie teribilă”.

„A făcut un lucru îngrozitor, îngrozitor. Nu poate fi ceva mai rău”, a spus el. „Presupun că va exista un nou proces.” Trump a adăugat: „Dar veți afla care va fi prețul de plătit. Va exista un preț.”

Procurorii i-ar putea propune lui Clancy un acord, a declarat Brad Bailey, avocat și expert juridic din Boston, potrivit The Guardian.

„De fiecare dată când amenințarea unui nou proces pentru crimă de gradul întâi revine în discuție, avocații apărării vor analiza cel puțin posibilitatea unei soluționări”, a spus Bailey pentru Associated Press.

Procuratura ar putea decide, de asemenea, să nu organizeze un nou proces, considerând că există riscul ca un alt proces nul să aibă același rezultat într-un caz atât de complex și emoțional.

„Uneori decid să nu o facă, pentru că există sentimentul că același rezultat s-ar putea repeta de fiecare dată când încearcă și din cauza costurilor implicate, mai ales când sunt necesari martori experți”, a spus Bailey. „Acestea sunt procese costisitoare.”