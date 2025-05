IT-iștii români, panicați de căutarea unui nou job după concediere: „Îmi iau salopetă, bocanci și mă fac zugrav”

Numeroși programatori români se plâng că după ce au părăsit locurile de muncă în industria IT au descoperit că găsirea unui nou job poate fi mult mai complicată decât se așteptau. Unii spun că așteaptă o nouă șansă de mai multe luni, iar alții se pregătesc să își schimbe meseria.

Mulți români care lucrează în industria IT privesc cu îngrijorare perspectivele de a-și mai găsi, într-un timp scurt, un loc de muncă în același domeniu, după ce au plecat din firmă.

Unii arată că piața muncii din acest domeniu nu mai este atât de ofertantă ca în urmă cu câțiva ani.

Alții, cu mai multă experiență, au mărturisit pe rețelele de socializare că nu au fost de acord să renunțe la pretențiile salariale pe care le îndeplineau foștii angajatori. Unul dintre ei a povestit, pe platforma Reddit, că a preferat să aștepte luni în șir în căutarea unor salarii de 8.000 de euro.

„Mai bine îmi iau salopetă și bocanci și mă fac zugrav”, spune alt IT-ist, pe aceeași rețea de socializare, afirmând că a devenit un stres prea mare să își caute locuri de muncă în domeniul pentru care s-a specializat.

Cinci-șase luni „pe bară”, în așteptarea unui job

O tânără a vrut să afle dacă este greu de găsit loc de muncă în IT după concediere.

„Tot aud în ultima vreme că industria IT e în scădere bruscă, că s-au făcut concedieri masive și că e tot mai greu să găsești de lucru, chiar și când ai experiență. Sunt curioasă dacă sunt oameni cu experiență medie care au rămas fără job și care nu au reușit să se reangajeze luni întregi. Mă refer în special la cazurile în care chiar au fost dispuși să accepte și un salariu mai modest, doar să găsească ceva cât să nu fie complet fără sursă de venit. Soțul meu, cu șase–șapte ani de experiență, îmi spunea că, dacă firma la care lucrează s-ar închide, el se așteaptă să dureze cel puțin cinci–șase luni până ar găsi altceva. Chiar asistăm la o schimbare profundă în industrie?”, întreabă tânăra, pe Reddit.

Piața IT nu mai este la fel de ofertantă ca acum câțiva ani. Competiția e mai mare, iar oportunitățile mai puține – este de părere un programator.

„Am rămas fără job de o lună și un pic, după patru ani. Încă nu am reușit să mă angajez, dar sunt în discuții destul de avansate cu două companii și foarte probabil (sper) să se concretizeze ceva. La mine, cel mai mare „blocker” (n.r. obstacol) sunt framework-ul (n.r. tehnologia cu care lucrează el) și, mai important, orașul. Dacă locuiești în București, la 4–5 ani XP (n.r. experiență), te angajezi în maximum una–două luni. Nici nu trebuie să faci concesii prea mari salariale (și nici nu e bine să faci). Mai depinde doar de cum stai la partea de interviuri, unde contează foarte mult teoria și „papagalul”. Dacă nu ești din București sau Cluj-Napoca și cauți, în mare, doar remote (n.r. lucru de la distanță), sunt șanse să stai câteva luni bune pe bară. Cinci–șase luni e normal pentru seniori”, adaugă acesta.

Programatorul susține că unii dintre colegii săi nu acceptă să lucreze pe un salariu mai mic de 8.000 de euro pe lună.

„Se angajează câțiva ani, apoi stau aproape un an pe bară și caută în altă parte. Unii își permit să fie mofturoși legat de muncă, dar dacă ai zero în economii, atunci sper să nu te concedieze cineva fără să fii deja în căutare”, concluzionează acesta.

Un alt IT-ist își compară serviciul cu mașinile la mâna a doua, spunând că, dacă își dorește să găsească una bună, trebuie să își permită să aloce timp căutării și să aștepte ocazia.

„Joburi bune mai sunt, industria nu-i în cap, dar pe noi acum ne derutează faptul că nu mai sunt firme disperate să te «fure» de la jobul actual, ca până acum câțiva ani, și nu mai primești două oferte pe lună cu rugăminți să vii măcar la interviul lor. Eu cred că s-a intrat în normalitate. Am stat un an pe bară, remaniat după 15 ani. Acum lucrez la mine în sufragerie... sau la mare, pe bani ok și, mai ales, într-o firmă foarte liniștită”, afirmă acesta.

Plecarea din România, soluția căutată de IT-iști

Un programator cu o experiență de peste zece ani a povestit că a fost afectat de restructurări în toamna anului 2024, iar șase luni mai târziu încă nu a găsit un nou loc de muncă.

„Sunt oameni care ies din facultate și sunt angajabili și sunt oameni cu peste cinci ani de experiență care îmi vin la interviu și sunt atât de praf, încât nici ca junior nu i-aș lua”, afirmă un angajator.

Când este publicat un job de QA (asigurarea calității în dezvoltarea de software) pe LinkedIn, în câteva minute apar zeci de aplicări, susține alt IT-ist.

„O să-l aleagă pe cel care știe programare, are teorie solidă și experiență în spate. Chiar au de unde alege”, crede acesta.

„După concediere, te apuci de agricultură și aia e. Oricum e mai sănătos. Sau căpșuni în Spania, sparanghel în Germania?”, propune unul dintre ei.

Un alt român a relatat că își dorește să părăsească țara, din cauza lipsei de perspective pe piața muncii.

„Eu vreau să mă întorc din UK. Aici aplic de un an și n-am avut nimic concret până acum. Doar interviuri fără răspuns. Firme din UK încă îmi scriu, dar nu știu ce să mai cred”, adaugă acesta.

„În IT (Italia) se găsește de muncă”, a glumit altcineva.

Meseria de zugrav, invidiată de unii IT-iști

Alții susțin că vor căuta să lucreze ca șoferi ori în meserii mai lucrative, căutate pe piața muncii, dar pentru care este nevoie de calificare.

„Eu, de frică, m-am apucat să fac cursuri de electrician”, mărturisește alt IT-ist.

„Sincer, mai bine îmi fac curaj să mă duc pe șantier”, adaugă altcineva. Mesajul său a stârnit ironii:

„Spune-mi că n-ai dat niciodată cu o mână de glet, fără să-mi spui că n-ai dat cu o mână de glet”, adaugă un IT-ist.

Un alt programator susține că și-a pierdut locul de muncă, dar preferă să caute o meserie care îi oferă un program mai flexibil. Adaugă că a ajuns să-i invidieze pe zugravi:

„Am rămas fără job în IT – sau, mai bine zis, așteptam un motiv să ies din domeniu. Și s-a întâmplat. Dar sincer, să merg la birou cinci zile pe săptămână, de la 9 la 18, și să știu că mai sus de atât nu pot crește în România, iar afară nici nu te bagă în seamă – au și ei pe ai lor. Nu mai văd nimic elitist sau meritocratic în IT, când un zugrav îmi dă jet la salariu. Mai face și lucrări pe lângă, totul pe cash, la negru. În IT n-ai așa ceva – dacă găsești, tai musai factură. Sincer, mai bine îmi iau o salopetă, bocanci vestă de protecție și mă fac zugrav. După 1–2 ani în România, pot pleca afară pe 4–5.000 euro”, susține acesta.

Meseria de zugrav nu este atât de ușoară precum pare, îl corectează altcineva:

„Mai visează, frățică! După ce lucrezi o săptămână ca zugrav, cred că te vei trezi la realitate”, răspunde acesta.

Un IT-ist se plânge că nu mai lucrează de patru luni și, deși a participat la mai multe interviuri, nu a mai fost sunat de angajatori.

„În multe firme se fac restructurări și sunt dați afară mai mereu cei care nu fac nimic, care stăteau de 5–10 ani pe un post unde, din când în când, mai bat o coloană în Excel”, crede acesta.