Ministrul Mediului reacționează după ce reorganizarea Romsilva a fost contestată în instanță: „Nu ne lăsăm în fața disperării”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat dur după ce Federația Silva a contestat în instanță Hotărârea de Guvern privind reorganizarea Romsilva, afirmând că autoritățile vor susține în fața judecătorilor legalitatea măsurilor adoptate.

Într-o postare pe Facebook, ministrul a criticat demersul sindicaliștilor și a sugerat că opoziția vine din partea celor care își pierd funcțiile de conducere.

„Înțeleg că Federația Silva contestă în instanță Hotărârea de Guvern privind reorganizarea Romsilva. Șoc. Ne surprinde că un proces ultra-dezbătut un an de zile, transparent, în care se pierd funcții de conducere de oameni care au tratat ca pe moșie proprie instituția... e contestat de cei care pierd acele funcții”, a declarat Diana Buzoianu.

Potrivit ministrului, reorganizarea vizează reducerea posturilor de conducere considerate inutile, organizarea de concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante și introducerea unor criterii clare de performanță, precum și semnarea contractelor de mandat.

„Ce cere Federația Silva? Să se suspende orice concurs. Doamne ferește să fie date concursuri. Doamne ferește să fie puse criterii de performanță. (...) Vom merge în instanță și vom argumenta decența și legalitatea. Nu ne lăsăm în fața disperării a conducerii Romsilva care crede că îi va mai merge mulți ani de zile cu incompetența și corupția”, a mai afirmat ministrul.

Diana Buzoianu a criticat și poziția conducerii Romsilva, susținând că instituția nu ar fi interesată să apere în instanță propria reorganizare, deși aceasta a fost asumată oficial.

De cealaltă parte, Federația Silva a cerut suspendarea hotărârii de reorganizare, argumentând că aceasta ar fi fost adoptată fără respectarea procedurilor și normelor legale în vigoare.