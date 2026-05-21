Buzoianu confirmă o mafie a lemnului protejată politic. „Ministerul nu mai lucrează pentru borfași”

Reforma Romsilva a scos la iveală oameni care au transformat instituția într-o sursă de privilegii personale, a dezvăluit ministrul interimar al Mediului. Diana Buzoianu a vorbit deschis despre tensiunile politice, reformele din minister, lupta cu mafia lemnului și rezistența sistemului birocratic.



Diana Buzoianu a fost întrebată de Sebastian Zachmann, joi, într-un interviu la Europa FM, ce a însemnat, în practică, reforma Romsilva.

„Ministerul a început să lucreze pentru păduri și pentru români, în loc să lucreze pentru niște borfași”

Ministrul Mediului a explicat că schimbările au vizat în primul rând curățarea instituției de persoane care au folosit funcțiile publice în interes personal.

„A însemnat, în primul rând, că Ministerul a început să lucreze pentru păduri și pentru români, în loc să lucreze pentru niște borfași”.

Buzoianu a detaliat că, în momentul preluării mandatului, a descoperit în Romsilva angajați condamnați definitiv, dar menținuți în funcții, deși legea permitea îndepărtarea lor.

„O parte dintre cei care au condus Romsilva au fost mai mult decât atât: au fost infractori. Am găsit oameni condamnați definitiv care continuau să fie angajați. A trebuit să cer argumentarea juridică pentru care nu i-au dat afară”.

Diana Buzoianu vorbește de o mafie a lemnului, „conectată politic”

Întrebată dacă România se confruntă încă cu o mafie a lemnului, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a răspuns fără ezitare:

„Da. Nu ne ajută cu nimic să ascundem lucrul ăsta.”

În același interviu, a explicat că rețeaua nu este doar economică, ci și politic conectată, având legături cu grupări de braconaj și cu oameni din instituții publice.

„Mafia asta a fost, de cele mai multe ori, conectată politic și e mână în mână cu mafia braconajului.”

Ministrul a descris și modul în care funcționează sistemul: firme apropiate de decidenți câștigă contracte, iar baroni locali folosesc cabanele Romsilva ca pe proprietăți personale.

„Ai firme conectate direct la cei care dau contractele, iar baronii locali își fac petrecerile la cabanele Romsilva, care nu apar nicăieri”.

Despre rezistența sistemului și instituțiile „moșie”

Ministrul a descris modul în care instituțiile au fost capturate politic:

„Instituțiile din subordinea Ministerului Mediului au fost folosite efectiv ca moșii. De la cel mai mic aviz până la cele mai complexe analize, sistemul funcționa în interesul unor oameni”.

Fondurile europene pentru inundații: „Vor fi folosite pentru refacerea infrastructurii”

Diana Buzoianu a vorbit și despre aprobarea de către Comisia Europeană a unui ajutor de 14,3 milioane de euro pentru România, după inundațiile de anul trecut. Banii vor merge în special către zonele afectate, inclusiv în jurul salinei Praid.

„Ei vor fi folosiți, cel mai probabil, pentru refacerea infrastructurii din zona respectivă, de către Ministerul Economiei împreună cu Salrom”.

Ministerul Mediului are însă un proiect separat, finanțat din bugetul național, pentru prevenirea viitoarelor viituri.

„Este un proiect mare, de 330 de milioane de lei, cu o durată minimă de 30 de luni”, a spus Buzoianu.

„Nu putem fi partid anexă pentru PSD” – Poziția fermă a Dianei Buzoianu în criza politică

În contextul tensiunilor politice, Diana Buzoianu spune că USR trebuie să păstreze o relație corectă atât cu Ilie Bolojan, cât și cu președintele Nicușor Dan. Dar în privința PSD, poziția este categorică:

„Noi nu putem fi partid anexă pentru PSD”, a spus ministrul Mediului.

Diana Buzoianu amintește că nici PNL și nici UDMR nu acceptă o guvernare în care PSD să domine scena politică.

„PNL a spus că nu vrea să fie partid anexă pentru PSD. UDMR a spus clar că nu va intra la guvernare doar cu PSD”.

Ministrul consideră că PSD încearcă să creeze presiune politică, dar că electoratul nu mai reacționează la astfel de tactici.

„Nu cred că trebuie să avem tabere”

Întrebată dacă există o luptă internă între „tabăra Bolojan” și „tabăra Nicușor Dan”, Buzoianu a respins ideea:

„Nu cred că trebuie să avem tabere. Avem un lux cumva să avem o relație onestă și corectă și cu domnul Ilie Bolojan și cu domnul Nicușor Dan”.

Ce spune despre susținerea lui Nicușor Dan la prezidențiale

Diana Buzoianu a fost provocată să explice de ce, la ultimele alegeri prezidențiale, USR a renunțat la propriul candidat.

„Am urmat practic electoratul și vocea lor. A fost o variantă câștigătoare și corectă, care a fost votată și de români”, a fost răspunsul ministrului.