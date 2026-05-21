search
Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Buzoianu confirmă o mafie a lemnului protejată politic. „Ministerul nu mai lucrează pentru borfași”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Reforma Romsilva a scos la iveală oameni care au transformat instituția într-o sursă de privilegii personale, a dezvăluit ministrul interimar al Mediului. Diana Buzoianu a vorbit deschis despre tensiunile politice, reformele din minister, lupta cu mafia lemnului și rezistența sistemului birocratic.

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului FOTO gov.ro
Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului FOTO gov.ro

Diana Buzoianu a fost întrebată de Sebastian Zachmann, joi, într-un interviu la Europa FM, ce a însemnat, în practică, reforma Romsilva.

„Ministerul a început să lucreze pentru păduri și pentru români, în loc să lucreze pentru niște borfași”

Ministrul Mediului a explicat că schimbările au vizat în primul rând curățarea instituției de persoane care au folosit funcțiile publice în interes personal.

„A însemnat, în primul rând, că Ministerul a început să lucreze pentru păduri și pentru români, în loc să lucreze pentru niște borfași”.

Buzoianu a detaliat că, în momentul preluării mandatului, a descoperit în Romsilva angajați condamnați definitiv, dar menținuți în funcții, deși legea permitea îndepărtarea lor.

„O parte dintre cei care au condus Romsilva au fost mai mult decât atât: au fost infractori. Am găsit oameni condamnați definitiv care continuau să fie angajați. A trebuit să cer argumentarea juridică pentru care nu i-au dat afară”.

Diana Buzoianu vorbește de o mafie a lemnului, „conectată politic”

Întrebată dacă România se confruntă încă cu o mafie a lemnului, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a răspuns fără ezitare:

„Da. Nu ne ajută cu nimic să ascundem lucrul ăsta.”

În același interviu, a explicat că rețeaua nu este doar economică, ci și politic conectată, având legături cu grupări de braconaj și cu oameni din instituții publice.

„Mafia asta a fost, de cele mai multe ori, conectată politic și e mână în mână cu mafia braconajului.

Ministrul a descris și modul în care funcționează sistemul: firme apropiate de decidenți câștigă contracte, iar baroni locali folosesc cabanele Romsilva ca pe proprietăți personale.

„Ai firme conectate direct la cei care dau contractele, iar baronii locali își fac petrecerile la cabanele Romsilva, care nu apar nicăieri”.

Despre rezistența sistemului și instituțiile „moșie”

Ministrul a descris modul în care instituțiile au fost capturate politic:

„Instituțiile din subordinea Ministerului Mediului au fost folosite efectiv ca moșii. De la cel mai mic aviz până la cele mai complexe analize, sistemul funcționa în interesul unor oameni”.

Reforma Romsilva continuă: Ministerul Mediului a câștigat procesul în care Federația Silva s-a opus reorganizării

Fondurile europene pentru inundații: „Vor fi folosite pentru refacerea infrastructurii”

Diana Buzoianu a vorbit și despre aprobarea de către Comisia Europeană a unui ajutor de 14,3 milioane de euro pentru România, după inundațiile de anul trecut. Banii vor merge în special către zonele afectate, inclusiv în jurul salinei Praid.

„Ei vor fi folosiți, cel mai probabil, pentru refacerea infrastructurii din zona respectivă, de către Ministerul Economiei împreună cu Salrom”.

Ministerul Mediului are însă un proiect separat, finanțat din bugetul național, pentru prevenirea viitoarelor viituri.

„Este un proiect mare, de 330 de milioane de lei, cu o durată minimă de 30 de luni”, a spus Buzoianu.

„Nu putem fi partid anexă pentru PSD” – Poziția fermă a Dianei Buzoianu în criza politică

În contextul tensiunilor politice, Diana Buzoianu spune că USR trebuie să păstreze o relație corectă atât cu Ilie Bolojan, cât și cu președintele Nicușor Dan. Dar în privința PSD, poziția este categorică:

„Noi nu putem fi partid anexă pentru PSD”, a spus ministrul Mediului.

Diana Buzoianu amintește că nici PNL și nici UDMR nu acceptă o guvernare în care PSD să domine scena politică.

„PNL a spus că nu vrea să fie partid anexă pentru PSD. UDMR a spus clar că nu va intra la guvernare doar cu PSD”.

Ministrul consideră că PSD încearcă să creeze presiune politică, dar că electoratul nu mai reacționează la astfel de tactici.

„Nu cred că trebuie să avem tabere”

Întrebată dacă există o luptă internă între „tabăra Bolojan” și „tabăra Nicușor Dan”, Buzoianu a respins ideea:

„Nu cred că trebuie să avem tabere. Avem un lux cumva să avem o relație onestă și corectă și cu domnul Ilie Bolojan și cu domnul Nicușor Dan”.

Ce spune despre susținerea lui Nicușor Dan la prezidențiale

Diana Buzoianu a fost provocată să explice de ce, la ultimele alegeri prezidențiale, USR a renunțat la propriul candidat.

„Am urmat practic electoratul și vocea lor. A fost o variantă câștigătoare și corectă, care a fost votată și de români”, a fost răspunsul ministrului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Consultări la Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. Ce noi scenarii și majorități se conturează pentru noul Guvern
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să vină în Parlament la dezbateri
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
mediafax.ro
image
Răsturnare istorică pe axa Moscova-Beijing. Analist: „Putin nu a obținut de la Xi ce și-a dorit foarte mult”
fanatik.ro
image
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
Gigi Becali l-a ”distrus” ÎN DIRECT: ”Nu a făcut-o din răutate, a făcut-o din prostie”
digisport.ro
image
Locurile din Italia cu sate colorate și cele mai bune vinuri. Descoperă itinerariul perfect pentru o vacanță de 7 zile
click.ro
image
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
observatornews.ro
image
Mario Iorgulescu, prima REACȚIE după ce și-a aflat pedeapsa. Ce mesaj i-a trimis lui Dan Capatos 😲
cancan.ro
image
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Locuiești la parter? Tot trebuie să plătești reparațiile la lift. Cum se stabilește contribuția fiecărui apartament
playtech.ro
image
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi!
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Lui Prunea nu i-a venit să creadă: ”Florine, am divorțat din cauza ta!”
digisport.ro
image
România va fi lovită de primul val de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi de 30 de grade
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Când se spală după Înălțare. Toate gospodinele trebuie să știe asta!
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Salată de paste cu ton à la Cher. Un preparat bogat în proteine, se face ușor și este perfect pentru vară
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva lui Dani Vicol
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer