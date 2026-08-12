PSG a intrat în clubul echipelor care au câștigat de două ori Supercupa Europei

Câștigătoare a Ligii Campionilor Europeni, în primăvară, Paris Saint-Germain a cucerit pentru a doua oară la rând Supercupa Europei. Într-un meci disputat în această seară, la Salzburg (Austria), formația franceză s-a impus cu 2-1 (1-1) în fața lui Aston Villa, deținătoarea Europa League.

PSG a deschis scorul prin Hvicea Kvaraţhelia (min. 20), iar Aston Villa a egalat prin Brian Madjo (min. 45), tânărul atacant de 17 ani aflat la primul său meci oficial pentru echipa engleză.

Rezultatul final a fost stabilit de Doue, care a marcat în minutul 61.

Campioană a Europei, formația din „Orașul Luminii” s-a prezentat la meci și din postura de deținătoare a Supercupei. PSG s-a impus în ediția precedentă după o dispută cu Tottenham care s-a încheiat 2-2, câștigătoarea fiind decisă la loviturile de departajare (4-3).

Aston Villa a rămas cu un trofeu în Supercupa Europei pe care l-a câștigat după „dubla” cu Barcelona (0-1 pe Camp Nou și 3-0 după prelungiri pe Villa Park), în 1982.

Cele mai multe trofee au fost câștigate de Real Madrid - 6, Barcelona - 5, AC Milan - 5, Liverpool - 4 și Atletico Madrid - 3.

Două trofee în Supercupa Europei mai au Bayern Munchen, Chelsea Londra, Ajax Amsterdam, Anderlecht, Valencia și Juventus Torino.

Printre cele 26 de formații care au cucerit Supercupa Europei se numără și Steaua București, care s-a impus la limită (1-0) în disputa cu Dinamo Kiev, în 1987. Grație acelui succes obținut prin golul marcat de Hagi din lovitură liberă, România se numără printre cele 13 națiuni care au echipe ce și-au adjudecat trofeul.

Meciul a fost arbitrat de somalezul Omar Artan, cel căruia i-a fost interzisă intrarea în SUA de cărtre Serviciul Vamal și de Protecție a Granițelor chiar dacă el avea o viză valabilă și făcea parte dintre oficialii ce urmau să conducă partide la CM de fotbal. În vârstă de 34 de ani, acesta a condus la centru finala Ligii Campionilor Confederației Africane de Fotbal și a fost desemnat cel mai bun arbitru al anului la nivelul CAF. UEFA a comunicat faptul că numirea lui Artan a fost realizată în baza unui acord de cooperare semnat cu CAF în acest an pentru consolidarea colaborării între cele două confederații. „A fost o perioadă foarte grea. Foarte mulți oameni îmi poartă simpatie pentru că atunci când cineva lucrează foarte mult ani la rândul și trebuie să facă ceva, iar apoi nu poate, este foarte dificil”, a declarat Artan, care a adăugat: „Consider că dacă eu am putut să reușesc, oricine poate. Nu vă opriți să visați”.

Au evoluat formațiile:

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche, Doué, Kvaratskhelia.

Antrenor: Luis Enrique

Aston Villa: Bizot – Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen – McGinn, Gomes, Kamara, Hemmings – Buendia, Madjo.

Antrenor: Unai Emery