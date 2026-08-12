Directorul Centralei de la Cernavodă spune că Reactorul 2 va rămâne oprit cel puțin 10 zile. A fost activată o celulă de criză

Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă va fi oprit pentru cel puțin zece zile, din cauza nivelului scăzut al Dunării, care afectează alimentarea cu apă necesară procesului de răcire, a declarat directorul centralei, Romeo Urjan.

La nivelul centralei a fost activată o celulă de criză, iar reprezentanții acesteia sunt în contact permanent cu autoritățile guvernamentale pentru monitorizarea situației, a explicat, într-un interviu acordat TVR, Romeo Urjan.

Oprirea controlată a Unității 2 este programată să înceapă joi, 13 august, la ora 07:00. Potrivit conducerii centralei, măsura este una excepțională și are loc în contextul scăderii continue a debitului Dunării.

Nu putem vorbi de o repornire a unității nucleare pe următoarele 10 zile

Romeo Urjan a precizat că prognozele hidrologice nu indică o îmbunătățire a situației în perioada imediat următoare.

„Prognozele noastre arată că pe următoarele 10 zile nivelul Dunării scade în continuu, deci nu putem vorbi de o repornire a unității nucleare pe următoarele 10 zile”, a declarat directorul centralei.

Potrivit acestuia, decizia privind reluarea producției va depinde de evoluția nivelului fluviului și de marja de siguranță necesară funcționării în condiții normale.

„Vom ști dacă vom avea suficient nivel pentru repornirea unității. O repornire, odată luată decizia și având nivelul corespunzător timp de 24-48 de ore, nu este o problemă. Se repornește, avem proceduri, este o repornire normală, fără probleme”, a explicat Romeo Urjan.

Directorul centralei a subliniat că Reactorul 2 va putea fi repornit doar după ce nivelul Dunării va reveni peste pragul care a determinat oprirea instalației:

„Dacă își revine la nivelul pe care îl aveam, plus o marjă de siguranță pe care o vom calcula în mod normal, vom fi în stare să repornim unitatea”.

Oprirea Reactorului 2 pune presiune suplimentară asupra sistemului energetic național, însă reprezentanții centralei au precizat că există suficiente rezerve de apă grea și combustibil nuclear, problema fiind exclusiv legată de apa necesară răcirii instalației.