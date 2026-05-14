Fostul director Romsilva, obligat să restituie bonusul de pensionare de aproape 300.000 de lei

Fostul director general al Romsilva, Teodor Țigan, a pierdut definitiv procesul prin care contesta decizia de concediere a sa, astfel că este obligat să restituie cei aproape 300.000 de lei reprezentând bonusul de pensionare.

„Respinge apelul declarat de către apelantul-reclamant-pârât-reconvenţional Ţigan Teodor împotriva Sentinţei civile nr. 1155/12.12.2025 pronunţate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1202/108/2025, în contradictoriu cu (...) Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva.

Respinge cererea apelantului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în apel. Ia act de faptul că intimata şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Definitivă”, este soluţia pe scurt a hotărârii luate joi de Curtea de Apel Timişoara, publicată pe portalul instanţelor de judecată.

În decembrie, Tribunalul Arad a constatat „nulitatea actelor adiţionale la contractul de muncă nr. 7047/14.06.2024 şi nr. 3494/13.03.2023, încheiate între reclamant şi Regia Naţională a Pădurilor Romsilva S.A.” şi l-a obligat pe Teodor Ţigan să restituie RNP suma de 280.520 lei reprezentând bonusul de pensionare.

La acea vreme, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că instanța a respins acțiunea intentată de Teodor Țigan și a confirmat încetarea contractului său de muncă la Direcția Silvică Arad.

„Instanța a respins astăzi acțiunea formulată de către directorul direcției silvice Arad, dl. Țigan, a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă”, a transmis Diana Buzoianu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Totodată, judecătorii au decis că acesta trebuie să returneze suma de 280.520 de lei, reprezentând bonusul de pensionare primit la retragerea sa din 2023.

„Decizia nu este definitivă. Felicitări avocaților de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar”, a precizat ministrul Mediului.

DNA a fost sesizată anul trecut în cazul fostului director general al Romsilva, care s-a pensionat în 2023 și a primit un bonus de aproximativ 100.000 de euro, după care a fost reangajat la Direcția Silvică Arad, cumulând pensia cu salariul.

Potrivit „România Curată”, acesta nu ar fi avut dreptul să încaseze prima de pensionare decât la încetarea definitivă a contractului de muncă și ar fi trebuit să fie reangajat doar prin concurs.

Ulterior, Teodor Țigan a contestat în instanță concedierea sa din martie 2025.