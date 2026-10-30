 Românul din Spania care își caută mama biologică după ce a descoperit un document vechi: „Acest mesaj este pentru tine!” | adevarul.ro
search
Vineri, 30 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Românul din Spania care își caută mama biologică după ce a descoperit un document vechi: „Acest mesaj este pentru tine!”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un român adoptat în copilărie și crescut în Spania își caută mama biologică, după ce a descoperit întâmplător un document din dosarul adopției în care era menționat numele acesteia. Ionuț Robert Iordache s-a născut în România, pe 14 noiembrie 1994, și a fost adoptat în 1995, prin intermediul Tribunalului din București.

Ionuț Robert Iordache a fost adoptat în 1995 și a crescut în Spania alături de părinții adoptivi
Ionuț Robert Iordache a fost adoptat în 1995 și a crescut în Spania alături de părinții adoptivi Foto: FB

Povestea sa a fost publicată pe pagina de Facebook „The Never Forgotten Romanian Children-Copiii niciodată uitați ai României”, o comunitate care facilitează căutarea familiilor biologice de către persoanele adoptate în străinătate.

A crescut în Spania fără să-și cunoască originile

Ionuț Robert Iordache a fost adoptat în 1995 și a crescut în Spania alături de părinții adoptivi. Potrivit mărturiei sale, aceștia s-au purtat întotdeauna frumos cu el, însă au refuzat să vorbească despre originile sale.

Astfel, trecutul său a rămas multă vreme învăluit în mister. Situația s-a schimbat după ce a descoperit întâmplător un document rătăcit din dosarul adopției. Actul conținea o informație pe care o căutase mult timp: numele mamei sale biologice, Nicoleta Iordache.

Descoperirea i-a reaprins speranța că ar putea afla cine este familia sa biologică și că, într-o zi, ar putea să-și cunoască mama.

Mesajul emoționant transmis mamei biologice

În încercarea de a-și găsi familia, bărbatul a decis să-și facă publică povestea și să transmită un mesaj direct mamei sale biologice.

„Mamă, oriunde te-ai afla, acest mesaj este pentru tine! Vreau să știi că sunt bine. Sunt un om independent, împlinit, iar viața a fost blândă cu mine. Nu îți scriu cu reproșuri și nu caut să judec trecutul. Îmi doresc doar să am șansa de a-mi cunoaște rădăcinile și de a descoperi povestea începutului meu”, a transmis Ionuț Robert Iordache.

Bărbatul îi lasă mamei sale libertatea de a decide dacă dorește să îl cunoască, precizând că este pregătit pentru o eventuală întâlnire.

„Dacă într-o zi vei dori să mă cunoști și te vei simți pregătită, eu sunt aici. Cu inima deschisă, pentru tine și pentru toți cei din familia mea biologică din România”, a mai scris acesta.

Speră ca apelul său să ajungă la familia biologică

Pentru a-și spori șansele de a-și găsi rudele, Ionuț Robert Iordache face apel la cei care ar putea recunoaște numele mamei sale sau ar putea deține informații despre povestea familiei să distribuie mesajul.

„Poate că acest mesaj va ajunge la tine. Poate că cineva mă va recunoaște sau va ști ceva despre povestea mea. De aceea, fiecare distribuire poate însemna enorm și poate aduce mai aproape o întâlnire pe care o port acum în suflet”, a transmis românul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
digi24.ro
image
Sindicaliștii feroviari critică rectificarea bugetară: „Mergeți cu trenul București - Satu Mare înainte să decideţi bugetele”
stirileprotv.ro
image
Laura Codruța Kovesi își termină astăzi mandatul la Parchetul European, după 7 ani. Cele mai răsunătoare dosare au fost la periferia Europei. Niciun dosar cu nume grele în Germania sau Franța
gandul.ro
image
Colectiv, la 11 ani de la tragedie: „Aveți grijă de voi, nici anul acesta nu avem spitale”
mediafax.ro
image
Salariul lunar pentru care Florin Răducioiu a bătut palma cu Dinamo! Ce funcție va ocupa în conducerea clubului: „Vrem să profităm de experiența lui”
fanatik.ro
image
Cum a rămas Armata fără 300 de mii de metri pătrați de teren și construcții pe care se află un turn de comunicații strategice și cum mai ajunge astăzi la acesta
libertatea.ro
image
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Japonezilor nu le vine să creadă ce a putut să facă Elena Rybakina
digisport.ro
image
„Am nevoie de ajutor”. Mesajul alarmant al tatălui lui Lamine Yamal care a pus pe jar fanii Barcelonei
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Satul cu 1.500 de locuitori unde un apartament de 55 mp costă 16.000 de euro. Tinerii lasă Capitala pentru el
observatornews.ro
image
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
cancan.ro
image
Pensionarii, îmbătați cu apă rece. S-au alocat 3 miliarde lei la „pensii”. De ce banii nu merg la indexări?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Andrei Cordea, salariu de 1 milion de euro! Ofertă oficială pentru starul lui CFR Cluj
fanatik.ro
image
Guvernul Luca Niculescu poate cădea în câteva luni: „Situația politică va fi dinamică”
ziare.com
image
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
digisport.ro
image
Fiica lui Bruce Willis, videoclip tulburător care a stârnit controverse: „Păstrați aceste amintiri private”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care locuiește Roxana Vancea. Locuința seamănă cu una londoneză. Cât de armonios a combinat totul. Mai rar vezi la cineva așa / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 30 octombrie 2026. Vinerea în care se trage linie! Cine încheie luna în avantaj și ce zodii au parte de un weekend cu peripeții
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European
actualitate.net
image
Regulile stricte pe care Ion Dichiseanu i le impunea fiicei sale la petreceri! Ce făcea actorul în toiul nopții
click.ro
image
Cine este românca celebră care vrea să aducă Balul Prinților și Prințeselor de la Monaco la Iași. Ce spune Cătălin Botezatu despre ea
click.ro
image
Dani Oțil, mesaj ironic pentru educatori înainte de Halloween: „De ce le dați copiilor taskuri pe care nu pot să le facă?”
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Laura Cosoi și-a luat familia și a plecat la casa Adelei Popescu! Ce au făcut vedetele la Șușani
image
Regulile stricte pe care Ion Dichiseanu i le impunea fiicei sale la petreceri! Ce făcea actorul în toiul nopții

OK! Magazine

image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii