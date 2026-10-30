Românul din Spania care își caută mama biologică după ce a descoperit un document vechi: „Acest mesaj este pentru tine!”

Un român adoptat în copilărie și crescut în Spania își caută mama biologică, după ce a descoperit întâmplător un document din dosarul adopției în care era menționat numele acesteia. Ionuț Robert Iordache s-a născut în România, pe 14 noiembrie 1994, și a fost adoptat în 1995, prin intermediul Tribunalului din București.

Ionuț Robert Iordache a fost adoptat în 1995 și a crescut în Spania alături de părinții adoptivi Foto: FB

Povestea sa a fost publicată pe pagina de Facebook „The Never Forgotten Romanian Children-Copiii niciodată uitați ai României”, o comunitate care facilitează căutarea familiilor biologice de către persoanele adoptate în străinătate.

A crescut în Spania fără să-și cunoască originile

Ionuț Robert Iordache a fost adoptat în 1995 și a crescut în Spania alături de părinții adoptivi. Potrivit mărturiei sale, aceștia s-au purtat întotdeauna frumos cu el, însă au refuzat să vorbească despre originile sale.

Astfel, trecutul său a rămas multă vreme învăluit în mister. Situația s-a schimbat după ce a descoperit întâmplător un document rătăcit din dosarul adopției. Actul conținea o informație pe care o căutase mult timp: numele mamei sale biologice, Nicoleta Iordache.

Descoperirea i-a reaprins speranța că ar putea afla cine este familia sa biologică și că, într-o zi, ar putea să-și cunoască mama.

Mesajul emoționant transmis mamei biologice

În încercarea de a-și găsi familia, bărbatul a decis să-și facă publică povestea și să transmită un mesaj direct mamei sale biologice.

„Mamă, oriunde te-ai afla, acest mesaj este pentru tine! Vreau să știi că sunt bine. Sunt un om independent, împlinit, iar viața a fost blândă cu mine. Nu îți scriu cu reproșuri și nu caut să judec trecutul. Îmi doresc doar să am șansa de a-mi cunoaște rădăcinile și de a descoperi povestea începutului meu”, a transmis Ionuț Robert Iordache.

Bărbatul îi lasă mamei sale libertatea de a decide dacă dorește să îl cunoască, precizând că este pregătit pentru o eventuală întâlnire.

„Dacă într-o zi vei dori să mă cunoști și te vei simți pregătită, eu sunt aici. Cu inima deschisă, pentru tine și pentru toți cei din familia mea biologică din România”, a mai scris acesta.

Speră ca apelul său să ajungă la familia biologică

Pentru a-și spori șansele de a-și găsi rudele, Ionuț Robert Iordache face apel la cei care ar putea recunoaște numele mamei sale sau ar putea deține informații despre povestea familiei să distribuie mesajul.

„Poate că acest mesaj va ajunge la tine. Poate că cineva mă va recunoaște sau va ști ceva despre povestea mea. De aceea, fiecare distribuire poate însemna enorm și poate aduce mai aproape o întâlnire pe care o port acum în suflet”, a transmis românul.