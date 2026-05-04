Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
Prăpastia dintre nevoi și realitate: avem peste un milion de copii vulnerabili, dar sub 30.000 ajung în centrele de zi

Din 1.255.000 de copii aflați la risc de sărăcie sau excluziune socială, doar puțini peste 27.000 beneficiază de serviciile centrelor de zi pentru prevenirea separării de familie, arată datele autorităților. Numărul este insuficient, atrage atenția organizația Salvați Copiii. Iar în absența unor servicii adecvate, o parte semnificativă a copiilor ajunge în sistemul de protecție. Prin intermediul fondurilor europene, organizația a deschis un nou centru de zi  în București, în parteneriat cu DGASPC Sector 6. 

O problemă majoră: peste un milion de copii vulnerabili, sprijin limitat

La finalul anului trecut 27.128 de copii erau incluși în servicii de tip centru de zi, potrivit datelor Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Aceste servicii sunt esențiale pentru prevenirea separării copiilor de familie, oferind sprijin educațional, social și psihologic. Numărul este însă mult prea mic în raport cu realitatea socială: aproximativ 1.255.000 de copii din România se confruntă cu lipsuri severe, de  la lipsa veniturilor familiale care să asigure un trai decent; izolarea socială și educațională până la la lipsa unor servicii socio-educaționale și de sănătate de calitate. 

În acest context, riscul separării copiilor de familie se menține ridicat, în condițiile în care, pe lângă factori precum neglijarea, abuzul sau exploatarea, cele mai frecvente cauze ale separării sunt de natură socială. Sărăcia severă, condițiile de trai inadecvate, familiile dezorganizate și situațiile în care părinții sunt minori contribuie în mod semnificativ la creșterea vulnerabilității copiilor, sporind riscul de instituționalizare sau de îndepărtare din mediul familial, arată Organizația Salvați Copiii. 

Datele oficiale arătă că nu mai puțin de  33.420 de copii se aflau în sistemul de protecție  la finalul anului trecut. Un sistem care uneori eșuează de fapt să îi protejeze. La începutul lunii aprilie, George, un copil de 12 ani aflat în grija DGASPC Argeș, s-a sinucis. Fusese luat din familie în ianuarie. 

,,Un copil de doar 12 ani, aflat în grija statului, a murit. Nu vorbim despre o statistică. Vorbim despre o viaţă care trebuia protejată", scria după tragedie deputata Alina Gorghiu. 

Prea puține centre de zi

La începutul lui 2025, în România funcționau doar 724 de centre de zi pentru copiii vulnerabile, dintre care 360 erau publice, arată datele Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Sărăcia reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru copii, afectând atât accesul nediscriminatoriu la educație și integrarea socială, cât și sentimentul de securitate pe care ar trebui să îl ofere familia. De aceea, sunt necesare politici sociale integrate, care să abordeze în mod concomitent problemele socio-economice și nevoile de sprijin ale familiei, pentru a reduce riscul separării copilului de cei care îi oferă siguranță și confort emoțional, atrage atenția Gabriela Alexandrescu, președinta Salvați Copiii România. 

Un proiect concret: Centrul de zi Belvedere

În parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, organizația a lansat în 2025 proiectul  ,,Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți Belvedere"

Intervențiile propuse vizează îmbunătățirea accesului la servicii comunitare pentru copiii și familiile aflate în situații de sărăcie, precum și pentru copiii din sistemul de protecție specială din Sectorul 6 al Municipiului București. Acestea au ca scop prevenirea separării copiilor de familie, reducerea numărului de intrări în sistemul de protecție specială și reintegrarea în familie a copiilor pentru care a fost deja instituită o astfel de măsură, arată organizația. 
Proiectul oferă servicii integrate: sprijin educațional, consiliere psihologică, activități recreative, dar și suport material.

Peste 120 de copii participă deja la activitățile centrului, beneficiind inclusiv de masă caldă, rechizite și sprijin emoțional. În paralel, părinții primesc consiliere și îndrumare pentru a-și îmbunătăți situația. 

Proiectul este finanțat prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială, cu o valoare de aproape 10 milioane de lei.

Ministrul Dragoș Pîslaru a subliniat importanța acestor investiții:

„Nu sunt cifre într-un raport. Sunt copii care au loc unde să vină mâine dimineață.”

