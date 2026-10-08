Un copil de 9 ani a sunat la poliție după ce mama nu i-a deschis ușa. Românca a fost condamnată la un an și patru luni de închisoare pentru abandon

Un copil de 9 ani a sunat la poliție după ce mama sa nu i-a deschis ușa apartamentului. Băiatul a încercat timp de aproximativ două ore să intre în locuință, apăsând în repetate rânduri soneria.

Copilul a sunat la 112 Foto: Pexels

Când polițiștii au ajuns la fața locului, femeia a deschis ușa. Ulterior, mama, o româncă în vârstă de 39 de ani, a fost condamnată în Italia la un an și patru luni de închisoare pentru abandon de copil, potrivit presei italiene.

Incidentul s-a petrecut în Verona, pe 15 septembrie 2024, iar cazul a ajuns recent la finalul procesului în primă instanță.

Potrivit reconstituirii procurorilor, băiatul se afla în acea după-amiază în exteriorul blocului, unde se juca împreună cu alți copii. Mama sa îl urmărea de la balconul apartamentului.

La un moment dat, copilul a încercat să se întoarcă în locuință, însă nu a reușit să intre. A început să apese în mod repetat soneria interfonului, încercând să-i atragă atenția mamei.

După aproximativ două ore, văzând că nu primește niciun răspuns, băiatul a sunat la numărul de urgență 113. Le-a spus operatorilor că se află în fața apartamentului și că nu poate intra.

O patrulă de poliție a fost trimisă la adresă. Agenții au discutat cu copilul și au încercat, la rândul lor, să ia legătura cu femeia prin interfon. După intervenția polițiștilor, ușa apartamentului a fost deschisă.

Mama a susținut că băiatul a refuzat să intre în casă

Intervenția poliției a dus la declanșarea unei anchete, iar femeia a fost acuzată de abandon de copil.

În fața instanței, mama a negat însă acuzația și a prezentat o versiune diferită a celor întâmplate. Ea a susținut că între ea și fiul său izbucnise o ceartă și că băiatul ar fi refuzat să se întoarcă în apartament, în ciuda avertismentelor sale. Potrivit apărării, copilul nu ar fi stat două ore în fața locuinței, ci aproximativ 30 de minute.

Femeia a mai declarat că și-a supravegheat în continuare fiul de la balcon și că acesta nu s-ar fi aflat într-o situație în care să fie complet singur sau lipsit de posibilitatea de a primi ajutor.

Instanța nu a considerat, însă, convingătoare această versiune.

Condamnată la un an și patru luni de închisoare

Judecătorul Paola Vacca, de la Tribunalul din Verona, a condamnat-o pe femeie la un an și patru luni de închisoare pentru abandon de copil.

Motivele sentinței urmează să fie depuse în termen de 60 de zile. Acestea vor arăta ce probe și circumstanțe au stat la baza deciziei judecătorului.

Avocata femeii, Alice Chiementin, a anunțat deja că va contesta sentința.

Decizia pronunțată de Tribunalul din Verona este, prin urmare, una de primă instanță și nu este definitivă.