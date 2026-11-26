George Simion a devenit, joi, 26 noiembrie, inculpat pentru instigare publică, în dosarul declarațiilor din martie 2025 despre membrii Biroului Electoral Central. Procurorii susțin că liderul AUR a îndemnat la agresiuni grave, în timp ce acesta acuză un dosar politic.

George Simion, liderul AUR, la Parchetul General Foto: Inquam Photos/George Călin

Parchetul General a anunțat joi, 26 noiembrie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale pentru instigare publică în dosarul care îl vizează pe George Simion. Procurorii susțin că mesajul în care liderul AUR afirma că membrii Biroului Electoral Central „ar trebui jupuiți în piața publică” a reprezentat un îndemn la violențe grave.

La ieșirea de la Parchet, președintele AUR a confirmat că i-a fost schimbată calitatea procesuală și că este inculpat.

Ce susțin procurorii despre mesajul din 9 martie 2025

Potrivit Parchetului General, videoclipul intitulat „Reacție la cald” a fost publicat pe pagina de Facebook a deputatului în 9 martie 2025, în jurul orei 22.00. Declarația a venit în contextul respingerii candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale de către Biroul Electoral Central.

Anchetatorii interpretează expresia folosită de liderul AUR drept un îndemn adresat publicului la comiterea unor infracțiuni grave, nu drept o simplă critică politică.

„Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții”, susține Parchetul General.

Procurorii subliniază și contextul în care a fost transmis mesajul: în aceeași zi, la sediul BEC se desfășura un protest la care participau inclusiv parlamentari din aceeași formațiune. Potrivit comunicatului, manifestația a degenerat în violențe, cu bunuri incendiate sau sparte și jandarmi răniți.

Ancheta a început în martie 2025. Cum și-a explicat Simion declarația

Parchetul General a anunțat pe 10 martie 2025 că s-a sesizat din oficiu pentru instigare publică, după declarațiile făcute în seara precedentă. Dosarul a fost deschis inițial cu privire la faptă, fără atribuirea unei acuzații unei persoane.

Ulterior, Simion a susținut că nu îndemnase la violență și că se referea la eliminarea privilegiilor și a pensiilor speciale. Liderul AUR a afirmat atunci că persoanele pe care le considera responsabile trebuie „înlăturate de la conducerea statului pașnic și democratic”.

Simion acuză un dosar politic. Parchetul respinge această interpretare

La ieșirea de la Parchetul General, joi, Simion a contestat ancheta și a susținut că aceasta urmărește slăbirea AUR.

„Tot acest dosar este o mascaradă, un dosar politic. Procurorul Rareş Petru Stan, care de 2 ani nu se ocupă decât de opoziţia politică, tot ce înseamnă AUR, Călin Georgescu, alţi lideri politici din zona suveranistă, toate dosarele, într-un mod total discreţionar, ajung la acest procuror Rareş Stan. Împotriva oricărei practice juridice, am fost chemat aici după un an şi jumătate direct în calitate de suspect pentru a mi se spune astăzi că mi se schimbă încadrarea juridică şi sunt inculpat”, a declarat Simion.

Cu o zi înainte, partidul calificase declarația din martie 2025 drept retorică și ceruse procurorilor să explice ce element nou justifică demersurile după mai bine de 20 de luni.

În precizările privind convocarea liderului AUR, Parchetul General a respins interpretarea potrivit căreia demersurile judiciare ar avea o motivație politică. Instituția a arătat că procedura de citare a fost efectuată pe 20 noiembrie 2026, iar confirmarea primirii citației a fost transmisă prin e-mail în aceeași zi.