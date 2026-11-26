Un ceas inteligent care îți rezumă o ședință ar putea surprinde și discuții pe care ceilalți participanți le consideră private. În România, simpla purtare a ceasului nu atrage răspunderea. Contează ce a captat dispozitivul, în ce împrejurări și dacă utilizatorul avea dreptul să facă asta.

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Imaginați-vă că, la finalul unei ședințe, ceasul vă oferă un rezumat al discuției, deși colegii nu știau că dispozitivul îi ascultă. Este unul dintre scenariile discutate într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro. Scenariul ridică o întrebare care nu depinde de marca dispozitivului: ce se întâmplă când un aparat captează o conversație privată fără știrea celor care participă la ea?

Și o discuție la birou poate fi privată

Codul civil protejează viața privată. Interceptarea fără drept a unei conversații private poate încălca acest drept, iar persoana afectată poate cere instanței să dispună încetarea încălcării. Despăgubirile nu se acordă automat: trebuie dovedit, între altele, prejudiciul.

Și Codul penal sancționează, în anumite condiții, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea fără drept a unei convorbiri private. Discuția nu trebuie să aibă loc într-o locuință pentru a fi protejată. Nici faptul că dispozitivul păstrează doar un rezumat, nu și fișierul audio, nu tranșează problema: legea se referă și la ascultare, nu doar la înregistrare.

Există și excepții. De exemplu, fapta nu constituie infracțiune dacă persoana care a captat discuția a participat la întâlnire și poate justifica un interes legitim. Simplul fapt că a fost prezentă nu este însă suficient.