Sâmbătă, 7 Martie 2026
Video Teo Trandafir, dezvăluiri despre mama biologică a fiicei ei: „Niciodată n-am vrut s-o văd. Mama Maiei sunt eu”

Publicat:

Teo Trandafir a vorbit deschis despre unele dintre cele mai importante momente din viața sa, inclusiv despre adopția fiicei sale, Maia (21 de ani), dar și despre mama biologică a tinerei.

Teo Trandafir și fiica ei, Maia FOTO Instagram
Teo Trandafir și fiica ei, Maia FOTO Instagram

Invitată în podcastul „Mom by Nicoleta Luciu”, Teo Trandafir a povestit că, prin intermediul unui prieten, a aflat despre o femeie care urma să nască și care își dorea să își dea copilul spre adopție. Din acel moment, Teo a simțit că Maia avea să devină fiica sa. Prezentoarea TV nu a cunoscut-o niciodată pe femeia care a adus-o pe lume pe Maia.

„M-a sunat un prieten și mi-a zis: «Am în față o femeie care vrea să dea copilul spre adopție. Știi pe cineva?» (...) Eu știam sigur că e Maia. Toată lumea m-a certat că n-are analize, că nu știu dacă e fată sau băiat. Le-am spus: «Știu foarte bine cine e. E a mea»”, a spus Teo Trandafir.

Întrebată ce s-a întâmplat după aceea, vedeta TV a spus: „S-a întâmplat că s-a născut (...) Și eu știam că e a mea. A fost ceva made in heaven (n.r. făcut în cer), adică... nu există una ca asta! Oamenii care își imaginează că adopția e un fel de shopping greșesc mult. Nu, copilul e al tău sau nu.”

Nicoleta Luciu: „Păi și te-ai dus după aceea și ce-ai făcut? Ai început să te întâlnești cu mama respectivă?”

Teo Trandafir: „N-am văzut-o în veci. Nu știu cine e.”

Nicoleta Luciu: „Deci tu, până în ziua de azi, n-ai văzut-o pe mama Maiei?”

Teo Trandafir: „Nu. Mama Maiei sunt eu. Să fie sănătoasă (n.r. mama biologică), Doamne ajută! Niciodată n-am vrut s-o văd. N-am avut niciun resentiment, adică nu mă înțelege greșit, dar am preferat să fie așa.”

Teo Trandafir a devenit mamă la 36 de ani. Nu era căsătorită, avea foarte multe planuri, iar un copil presupunea o responsabilitate pentru care nu se simțea pregătită. Însă, când a primit vestea că Maia urma să fie dată spre adopție, prezentatoarea TV i-a cerut un semn lui Dumnezeu, pentru a fi sigură că va putea avea grijă de ea și că își va putea asuma rolul de mamă.

„A fost așa: Aveam 36 de ani, o viață bestială și nu-mi doream copii deloc. Pentru că nu eram căsătorită, pentru că nu eram gata pentru asta, pentru că e o responsabilitate pe care eu nu sunt în stare să o duc. (…) Eu m-am gândit foarte serios: «Sunt în stare să am grijă de mine? Răspuns corect: Nu». Eu am prostul obicei de a nu mă minți, măcar pe mine. (…) Și mi-am dat seama că vine o vârstă și am întrebat: «Doamne, dacă tu crezi că eu pot să fac asta, dă-mi un semn și eu o să fiu foarte atentă»”, a spus Teo Trandafir acum câțiva ani, în cadrul unei emisiuni TV.

