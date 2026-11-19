Românii care dețin o singură locuință și o folosesc drept domiciliu ar putea fi scutiți de plata impozitului pe clădire și pe terenul aferent, potrivit unui proiect legislativ depus la Senat. Inițiativa prevede modificarea Codului Fiscal și introduce o facilitate destinată exclusiv proprietarilor care nu dețin alte imobile, în țară sau în străinătate.

Facilitate propusă îi vizează pe cei care dețin o singură locuință Foto: Shutterstock

Proiectul a fost înregistrat la Senat de un grup de parlamentari SOS şi un deputat UPR. Inițiativa nu prevede o eliminare generală a taxei pentru toate proprietățile, ci introduce o facilitate fiscală destinată celor care dețin o singură locuință.

Dacă va fi adoptată, măsura ar putea intra în vigoare începând cu anul fiscal 2028 și ar avea un impact important atât pentru contribuabili, cât și pentru bugetele administrațiilor locale, potrivit Digi Economic.

Cine ar beneficia de scutire

Proiectul stabilește că scutirea de impozit s-ar aplica pentru o singură locuință aflată în proprietatea unei persoane fizice și utilizată ca domiciliu.

Pentru a beneficia de facilitate, condițiile trebuie îndeplinite cumulativ la finalul anului anterior celui pentru care se solicită scutirea. Astfel, proprietarul trebuie să aibă domiciliul în imobilul respectiv și să fie rezident fiscal în România.

De asemenea, acesta nu trebuie să dețină, nici individual și nici în coproprietate, o altă locuință în România sau în străinătate. O altă condiție este să nu fi avut în proprietate o altă locuință în ultimii cinci ani, cu excepția situațiilor în care vechea proprietate a fost înlocuită cu una nouă.

În cazul locuințelor aflate în coproprietate, facilitatea s-ar acorda doar dacă toți coproprietarii îndeplinesc criteriile prevăzute de lege. Dacă unul dintre aceștia nu este eligibil, scutirea nu s-ar aplica nici pentru ceilalți.

Plafoane de valoare pentru locuințe

Inițiatorii au introdus și limite privind valoarea proprietății.

Astfel, pentru apartamente, valoarea de referință nu trebuie să depășească echivalentul a 350.000 de euro, sumă care include și cota indiviză de teren și părțile comune.

În cazul caselor, plafonul propus este de 400.000 de euro, valoare calculată împreună cu terenul aferent.

Pentru proprietățile individuale sunt prevăzute și limite de suprafață: maximum 500 de metri pătrați în mediul urban și 1.500 de metri pătrați în mediul rural. Aceste restricții nu se aplică apartamentelor.

Valoarea proprietăților ar urma să fie stabilită în funcție de grilele notariale, utilizate în prezent ca reper administrativ în tranzacțiile imobiliare.

Cum se va obține scutirea

Potrivit proiectului, proprietarii care îndeplinesc condițiile vor trebui să depună o cerere la direcția locală de taxe și impozite până la data de 31 martie.

Dosarul va trebui să cuprindă documente privind dreptul de proprietate, domiciliul și rezidența fiscală, precum și o declarație pe propria răspundere care să ateste că solicitantul nu deține alte locuințe și respectă toate criteriile prevăzute de lege.

Scutirea s-ar menține și în anii următori, însă beneficiarii vor avea obligația să notifice autoritățile fiscale dacă apar schimbări care îi fac neeligibili.

Milioane de proprietari ar putea fi vizați

Potrivit datelor Eurostat, peste 93% dintre români locuiau în 2025 în locuințe aflate în proprietate personală, unul dintre cele mai ridicate procente din Uniunea Europeană.

În condițiile în care plafoanele propuse, de 350.000 de euro pentru apartamente și 400.000 de euro pentru case, depășesc valoarea majorității proprietăților rezidențiale din România, un număr semnificativ de proprietari s-ar putea încadra în criteriile de eligibilitate, dacă îndeplinesc și celelalte condiții referitoare la deținerea unei singure locuințe.

Impact asupra bugetelor locale

Inițiativa ridică însă și semne de întrebare privind finanțarea administrațiilor locale. Impozitele pe proprietate reprezintă una dintre principalele surse de venit propriu ale primăriilor, iar reducerea sau eliminarea acestora pentru o categorie largă de contribuabili ar putea afecta bugetele locale.

Chiar inițiatorii proiectului admit în expunerea de motive că măsura va diminua veniturile autorităților locale și va genera costuri administrative suplimentare, impactul exact urmând să fie analizat pe parcursul dezbaterilor parlamentare.