Orașul din România unde nu se mărește impozitul pe locuințe. Primarul explică decizia: „Locuința este un drept fundamental, mersul cu mașina e opțional”

Municipiul Sfântu Gheorghe rămâne una dintre puținele localități din România în care impozitele pe locuințe pentru persoanele fizice nu vor fi majorate nici în 2026. Primarul Antal Árpád (UDMR) a anunțat că administrația locală va menține taxele la nivelul minim permis de lege, în timp ce impozitele pe autoturisme vor fi crescute, ca parte a unei politici menite să descurajeze aglomerarea urbană și utilizarea excesivă a mașinilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, în care edilul a subliniat diferența de abordare dintre dreptul la locuire și utilizarea autoturismului.

„Ca primar și ca sociolog, eu cred că locuirea și locuința este un drept fundamental, în timp ce a merge cu mașina este, oarecum, opțional”, a afirmat Antal Árpád.

Impozite minime la locuințe, majorări la autoturisme

Primarul a explicat că, atât timp cât va conduce administrația locală, impozitele pe locuințe și terenuri pentru persoane fizice vor rămâne la nivelul minim stabilit de legislație. În schimb, în cazul autoturismelor, municipalitatea a decis să aplice impozite mai mari, diferențiate în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare, potrivit Agerpres.

„Atâta timp cât numărul autoturismelor crește și creează disconfort în oraș, nu cred că ar trebui să mergem cu impozite mici ca să motivăm să fie și mai multe mașini în oraș. Nu vrem să fie mai multe mașini în oraș”, a spus edilul.

Antal Árpád a atras atenția asupra „marjei largi de manevră” pe care o au autoritățile locale în stabilirea impozitelor pe locuințe. „

Între minim și maxim este o diferență de 500%. Practic, cel care plătește acum 400 de lei pentru locuință, legea ne-ar permite să-i luăm 2.000 de lei, dar noi am mers pe valoarea minimă”, a explicat acesta.

Potrivit primarului, impozitele pe locuințe, terenuri și autoturisme reprezintă doar aproximativ 4% din veniturile totale ale municipiului și 7% din veniturile proprii.

În 2025, suma colectată din aceste taxe s-a ridicat la aproximativ 12 milioane de lei, bani care au fost folosiți integral pentru curățenia orașului, prin serviciul de salubritate.

Edilul a recunoscut că noile reglementări generează și „victime colaterale”, printre care proprietarii de autoturisme hibride, care vor plăti impozite mai mari odată cu reducerea facilităților fiscale.

Pentru a calma nemulțumirile apărute în spațiul public, primarul a anunțat organizarea unor întâlniri cu cetățenii, în cadrul cărora va explica modul de constituire a bugetului local și utilizarea fondurilor publice.

„Impozitul plătit către Primărie este cea mai bună investiție pe care o poate face cineva, pentru că lângă acel 1 leu noi mai aducem 10 lei din fonduri europene și guvernamentale”, a spus Antal Árpád.

Prin urmare, Consiliul Local Sfântu Gheorghe a decis ca, și în 2026, impozitele pe locuințe să rămână la nivelul minim permis de lege, așa cum s-a întâmplat în ultimul deceniu.

Primarul a menționat că aproximativ 70–80% dintre familiile din municipiu dețin un apartament de 2–3 camere și un autoturism de până în 1.600 cmc, ceea ce înseamnă un impozit anual total de circa 600 de lei, respectiv aproximativ 50 de lei pe lună.