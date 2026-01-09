search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Impozit cât două salarii medii pentru un apartament minuscul. Explicațiile unui specialist

Publicat:

Proprietarul unui apartament de 35 de metri pătrați, moștenit recent de la bunica sa, are de plătit un impozit pe locuință de peste șase ori mai mare decât anul trecut, deși creșterea anunțată de autorități este de maximum 80%.

Un bărbat citește îngrijorat cât are de plătit impozitul pe locuința de 35 mp
Impozitul pe locuință a crescut de 6 ori în cazul unui bărbat din Constanța

„Anul trecut am dobândit de la bunica mea, prin donație un apartament. Toate bune și frumoase, începe anul, intru pe SPIT-CT să îmi plătesc și mie și ei impozitul și văd că la apartamentul pe care îl am eu, am de plată 8667 lei, iar ea, la un alt apartament are 8556 de lei, sumă extrem de mare având în vedere că anii trecuți nu plătea mai mult de 1300 lei/apartament, iar la alte două apartamente, sumele se învârt în jurul sumei de 900-1000 lei.

Eu am trimis mail la ei, este o posibilă eroare sau de unde poate să vină aceasta sumă imensă?”, a scris el pe o rețea de socializare.

image

„Poate au tastat greșit virgula”, i-a răspuns cineva. „Sigur este o greșeală. Mergi la spit vezi dacă poți face o cerere ceva. Eu la aparatment nou de 4-5 ani de 80 mp plătesc 1.300 cu tot cu salubrizare și altele. Pe imobil doar 930 ceva de genu. Sigur e o cifră în plus”, a scris un altul.

„Vezi cât e suprafața menționată acolo. La mine au greșit când au introdus suprafața apartamentului și aveam 11k euro de plată. În loc de virgulă au folosit punct când au trecut suprafața”, i-a scris un altul.

Negrescu: Să mai aștepte 2-3 săptămâni până ce primăriile își vor face calculele

Consultat de „Adevărul”, analistul Adrian Negrescu a afirmat că sigur este o greșeală și că românii ar trebui să mai aștepte câteva săptămâni până să plătească taxele, să se mai așeze lucrurile, în condițiile în care nici ghiseul.ro nu funcționează, ceea ce înseamnă că nici primăriile nu pot introduce sau corecta datele.

„Sunt, cu siguranță, date eronate iar explicația este una destul de simplă și are legătură cu modul haotic în care funcționează aplicațiile software ale statului român.

Majoritatea primăriilor încă nu au finalizat calculele privind sumele de plată pentru taxele și impozitele locale – au avut vacanță – iar ce apare, în acest moment, pe ghiseul.ro si pe aplicațiile primăriilor sunt, așa cum spunea un director de la Sectorul 2, date orientative care nu reprezintă obligația de plată. O aberație, bineînțeles.

În esență, având în vedere că serverele primăriilor și ale ghiseul.ro sunt conectate în timp real, acestea transferă în platforma de plată niște date preliminarii care nu reflectă realitatea, adică suma finală de plată. E o dovadă a incompetenței și indolenței autorităților – puteau să suspende fluxul de date în așa fel încât să nu existe aceste informații aberante.

Oamenii trebuie să înțeleagă că așa funcționează digitalizarea în România. Catastrofal aș spune. Dovadă că inclusiv Ghiseul.ro nu poate fi accesat din nou, în ciuda asigurărilor autorităților.

Citește și: Bolojan anunță creșterea impozitelor pe proprietăți cu până la 70% din 2026

Cea mai bună soluție, având în vedere această situație, este ca oamenii să aștepte 2-3 săptămâni până ce primăriile își vor face calculele, vor emite deciziile privind obligațiile de plată, iar platformele de tip ghișeul.ro vor arăta sumele exacte”, a declarat Adrian Negrescu pentru „Adevărul”.

Cercetare disciplinară după afișarea unor sume diferite la sectorul 2

Primarul Sectorului 2 al Bucureștiului, Rareș Hopincă, a anunțat miercuri seara că a solicitat declanșarea unei cercetări disciplinare la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL) Sector 2, după ce mai mulți contribuabili au constatat că le-au fost afișate sume diferite de plată pentru anul 2026.

Edilul a catalogat situația drept „o bâlbâială inacceptabilă” și a transmis public scuze cetățenilor afectați de eroarea apărută în sistemul de evidență fiscală. Potrivit acestuia, afișarea unor valori diferite pentru aceleași obligații fiscale a generat confuzie și nemulțumire în rândul locuitorilor sectorului.

O parte dintre bucureștenii care stau în Sectorul 2 s-au trezit că încă sunt datori la stat, deși plătiseră deja impozitele. Oamenii spun că sumele s-au modificat peste noapte.

Pe data de 31 martie se emit deciziile de impunere de plată a impozitului, actul oficial care stabilește dacă avem datorii la stat. Plata integrală până la această dată aduce și o reducere de 10% din impozitul anual.

Practic, direcțiile de taxe și impozite își actualizează periodic bazele de date și corectează eventualele erori în calcul. Din acest motiv, unii cetățeni, o parte dintre aceștia fiind din Sectorul 2 al Capitalei, au fost surprinși recent de recalcularea impozitelor, ajungând să aibă din nou de plată.

Cei care nu achită impozitul până pe 31 martie primesc o decizie de impunere de plată. Dacă suma nu a fost plătită deloc, aceasta poate crește automat.

Tot în aceeași situație, dacă până la data de 31 martie nu este plătită măcar jumătate din suma integrală, ulterior Direcția de Taxe și Impozite Locale poate lua măsuri legale pentru a soma contribuabilul să plătească într-un termen de 15 zile. În lipsa plății, autoritățile pot să execute silit contribuabilul.

Atac cu boți la ghișeul.ro

Joi dimineață, 8 ianuarie 2026, mulți români care au încercat să acceseze platforma Ghiseul.ro — portalul oficial pentru plata taxelor și impozitelor locale — au constatat că site-ul nu se încarcă sau afişează un mesaj de eroare:

„This page isn’t working . www.ghiseul.ro is currently unable to handle this request. HTTP ERROR 500” - Această pagină nu funcționează. www.ghiseul.ro nu poate gestiona în acest moment această solicitare. Eroare HTTP 500”.

Unii utilizatori au confirmat că site-ul rămâne inaccesibil pentru anumite conturi, în timp ce alţii continuă să întâmpine dificultăţi în încărcarea paginii sau în plăţile online. Până la această oră nu există un comunicat oficial care să explice cauza exactă a problemelor de accesare.

Problemele vin după ce platforma a avut întreruperi şi la începutul acestei săptămâni, fiind raportată o funcţionare defectuoasă luni şi marţi, când serviciile au fost fie indisponibile, fie au afişat mesaje de mentenanţă pentru perioada de actualizare a datelor.

