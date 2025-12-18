Orașul din România unde impozitul pe locuinţă va crește si cu 90%: consiliul local urmează să aprobe noile taxe. „Nu este o situaţie plăcută”

Taxele şi impozitele locale pe anul 2026 nu vor creşte, excepţie făcând doar taxele legiferate prin Codul Fiscal, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş.

"Da, creşterea impozitului pe locuinţă e mare, însă nu putem face altceva decât să aplicăm legea (...) Nu este o situaţie plăcută. Nu sunt de acord cu această majorare, dar sunt obligat de lege să o fac. Am fost nevoiţi să modificăm şi noi proiectul de hotărâre iniţiat şi să-l adaptăm la noul context legislativ. Am făcut câteva scenarii pentru a vedea unde anume se majorează taxele. Dar sunt situaţii în care impozitele chiar scad. Un exemplu e taxa pe mijloacele de transport (...) Toate celelalte taxe şi impozite locale, taxele speciale pe care municipiul Baia Mare le prevede pentru populaţie nu se majorează. Taxele speciale pe care Serviciul Public Ambient Urban şi celelalte taxe pe care noi le avem în momentul de faţă rămân la fel (...) Se majorează doar ce a fost obligatoriu prin Codul Fiscal şi am indexat cu indicele inflaţiei, 5,6%. În rest nicio taxă nu se majorează" a spus Doru Dăncuş, scrie Agerpres.

Guvernul a anunțat miercuri că valoarea impozabilă a imobilelor nu se va modifica până în 2027.

Principalele clarificări și ajustări introduse prin OUG:

-Consiliile locale pot adopta hotărârile privind taxele și impozitele locale până la 31 decembrie, prin convocarea de îndată a ședințelor.

-Celelalte taxe și impozite locale, altele decât cele pentru clădiri și terenuri, pot fi indexate cu rata inflației.

-Regimul actual de impozitare a clădirilor rezidențiale se menține până în 2027, inclusiv pentru persoanele juridice, urmând ca din 2027 impozitarea să se facă pe baza valorii de piață, conform reformei asumate prin PNRR.

-Sunt operate corecții tehnice și de redactare, fără impact asupra conținutului reformei.”

Edilul a ținut să mai precizeze încă o dată că această creștere este impusă de către Guvern.

"Ca să completăm un pic scenariile pe care noi vi le-am propus am să vă dau câteva exemple, calcule reale făcute de către colegii noştri de la Serviciul Constatare. De exemplu, calcul pe impozit clădiri - la clădiri din beton armat cu pereţi exteriori din cărămidă dacă în anul 2025 s-a plătit 1.358 de lei, astăzi se plăteşte peste 2.000 de lei (...) şi dacă ne întoarcem la un apartament cu o suprafaţa utilă de peste 50 de mp, impozitul pe anul 2026 ar trebui să fie 540 de lei, în condiţiile în care în 2025 l-am avut la 259 de lei. Tot aşa, comparativ 2025 cu 2026, dacă un apartament în suprafaţă utilă de 63 mp - 88 mp, suprafaţă desfăşurată, în 2025 s-a plătit 357 de lei, iar în 2026 ar trebui să se plătească 685 de lei. Eu cred că e o creştere cu 91%. Este o creştere mare! Dar, repet, această creştere nu am impus-o noi, nu am propus-o noi, a venit ca urmare a modificării legislaţiei şi a asumării Guvernului pe tot ce înseamnă taxe şi impozite. Un alt exemplu; un apartament în suprafaţă de 78,10 metri pătraţi, impozitul în 2025 a fost 439 de lei, în 2026 trebuie să fie 843 de lei. O creştere de circa 90%, este mult" a spus Doru Dăncuş.