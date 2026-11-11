Orașul din România în care impozitul pe locuințe ar putea scădea cu 33% din 2027. Cât vor economisi proprietarii

Locuitorii municipiului Petroșani ar putea plăti impozite mai mici pentru locuințe începând din 2027. Primarul Tiberiu Iacob Ridzi intenționează să propună diminuarea taxei cu 33%, proiectul urmând să fie supus mai întâi dezbaterii publice, iar ulterior votului Consiliului Local.

Impozitul pe locuințe ar putea fi redus cu 33% într-un oraș din România, din 2027. Foto: Shutterstock

Edilul consideră că reducerea este justificată de creșterile semnificative ale taxelor locale din acest an, care au pus o presiune financiară suplimentară asupra populației, relatează Agerpres.

Potrivit primarului, documentul va fi făcut public în perioada următoare, astfel încât consilierii locali să îl poată analiza și vota în ședința programată pentru luna decembrie.

„Proiectul de hotărâre va fi pus în dezbatere publică în următoarele zile, astfel încât documentul să poată fi votat în ședința Consiliului Local Petroșani din luna decembrie. În opinia mea, proiectul, care prevede o reducere de 33 % a impozitului pe locuințe, este necesar, pentru că, în acest an, taxele şi impozitele locale au crescut foarte mult, iar efortul financiar pentru cetățeni este mare”, a explicat edilul miercuri.

Primarul a explicat că nivelul actual al impozitelor pentru locuințe a fost stabilit pe baza unui coeficient de impozitare de 0,12%. Acesta nu a mai putut fi ajustat în cursul acestui an, din cauza prevederilor legale.

Pentru anul 2027, însă, Consiliul Local Petroșani a aprobat deja un coeficient de calcul de 0,08%. Noua valoare va fi utilizată la stabilirea impozitelor pe locuințe și reprezintă baza proiectului prin care administrația locală urmărește reducerea acestora.