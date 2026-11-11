 Orașul din România în care impozitul pe locuințe ar putea scădea cu 33% din 2027. Cât vor economisi proprietarii | adevarul.ro
search
Miercuri, 11 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Orașul din România în care impozitul pe locuințe ar putea scădea cu 33% din 2027. Cât vor economisi proprietarii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Locuitorii municipiului Petroșani ar putea plăti impozite mai mici pentru locuințe începând din 2027. Primarul Tiberiu Iacob Ridzi intenționează să propună diminuarea taxei cu 33%, proiectul urmând să fie supus mai întâi dezbaterii publice, iar ulterior votului Consiliului Local.

Impozitul pe locuințe ar putea fi redus cu 33% într-un oraș din România, din 2027.
Impozitul pe locuințe ar putea fi redus cu 33% într-un oraș din România, din 2027. Foto: Shutterstock

Edilul consideră că reducerea este justificată de creșterile semnificative ale taxelor locale din acest an, care au pus o presiune financiară suplimentară asupra populației, relatează Agerpres.

Potrivit primarului, documentul va fi făcut public în perioada următoare, astfel încât consilierii locali să îl poată analiza și vota în ședința programată pentru luna decembrie.

„Proiectul de hotărâre va fi pus în dezbatere publică în următoarele zile, astfel încât documentul să poată fi votat în ședința Consiliului Local Petroșani din luna decembrie. În opinia mea, proiectul, care prevede o reducere de 33 % a impozitului pe locuințe, este necesar, pentru că, în acest an, taxele şi impozitele locale au crescut foarte mult, iar efortul financiar pentru cetățeni este mare”, a explicat edilul miercuri.

Primarul a explicat că nivelul actual al impozitelor pentru locuințe a fost stabilit pe baza unui coeficient de impozitare de 0,12%. Acesta nu a mai putut fi ajustat în cursul acestui an, din cauza prevederilor legale.

Pentru anul 2027, însă, Consiliul Local Petroșani a aprobat deja un coeficient de calcul de 0,08%. Noua valoare va fi utilizată la stabilirea impozitelor pe locuințe și reprezintă baza proiectului prin care administrația locală urmărește reducerea acestora.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
digi24.ro
image
Nicușor Dan, întrebat ce părere are despre Ilie Bolojan: „Nu vreau să intru într-o dezbatere politică”
stirileprotv.ro
image
LIVE VIDEO finala Asia Express 2026 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 30.000€ oferit de Antena 1
gandul.ro
image
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
mediafax.ro
image
Legenda Rapidului, mărturie dură în ziua în care Dan Șucu a inaugurat baza de 6,5 milioane de euro: „Parcă e un blestem!”
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
digisport.ro
image
Ce se întâmplă dacă pică împărtășanie pe haine. Ce li se recomandă credincioșilor în această situație
click.ro
image
Furtuna Charles traversează Europa și se îndreaptă spre România. Rafale de 140 km/h și cod roșu de ploi torențiale în mai multe țări
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Analistă, despre momentul Nicuşor Dan - Ovidiu Vanghele: Un lucru grav, am văzut un preşedinte realmente slab
observatornews.ro
image
Cine câștigă Asia Express 2026, de fapt. Surpriza la care puțini se așteptau
cancan.ro
image
Curtea de Conturi acuză: 2.200.000 pensii greșit recalculate: Ministrul Muncii: Nu recunoaștem nimic!
newsweek.ro
image
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
prosport.ro
image
Dragoș Dolănescu, despre pensia din Costa Rica. Ce meserie are acum și cât estimează că va primi, comparativ cu România
playtech.ro
image
La ce capitol SuperLiga României surclasează Premier League și Serie A!
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
digisport.ro
image
Ce detalii se cunosc despre șoferul român reținut în Bulgaria după accidentul în lanț
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Doiniței Oancea. Actrița și-a construit locuința cu banii din televiziune. Ea a decorat-o după propriul gust, iar rezultatul e uluitor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Acord între Rusia și Ucraina după încheierea negocierilor! Cele două țări au bătut palma
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Cum se menține Anastasia Soare în formă la 69 de ani. Ce alimente evită să consume: „Nu obișnuiesc”
click.ro
image
Cum arată Toma, fiul lui Horia Brenciu, pe terenul de baschet. Ce performanță a reușit la doar 12 ani
click.ro
image
Bebeluș de 11 luni, îngropat de viu de propriul tată! A fost găsit în viață după 24 de ore
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Marlon Brando profimedia 0138162878 jpg
„N-a făcut niciodată dragoste cu mine. Nu știa cum!” Sex simbolul care a primit asemenea reproș avea alte calități în pat...
okmagazine.ro
Verica în calitate de „Rex” (o regină din Epoca Fierului sau, din perspectiva romanilor, un „rege de sex feminin”)
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Românul reținut după carambolul din Bulgaria ar fi fost erou în mijlocul tragediei. Ce a dezvăluit patronul său: „Este în șoc”
image
Cum se menține Anastasia Soare în formă la 69 de ani. Ce alimente evită să consume: „Nu obișnuiesc”

OK! Magazine

image
„S-a culcat cu toate vedetele de la Hollywood. De ambele sexe!” Scandaloasa viață a unei dive din Vechiul Hollywood