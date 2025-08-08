search
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință

0
0
Publicat:

Tăvălugul măsurilor de austeritate abia intrat în vigoare ne-au distras atenția de la noile creșteri de taxe anunțate în urmă cu mai mult timp de Guvern, printre care și impozitul pe locuință. În cele ce urmează vă prezentăm și un exemplu de calcul, fără nicio legătură cu taxa pe lux care vizează locuințele de peste 2,5 milioane de lei, adică 500.000 de euro.

Cineva calculează impozitul pe locuință
Impozitul pe locuință s-ar putea dubla din ianuarie. Foto Shutterstock

De anul viitor taxele locale din România vor crește, semnificativ, în baza unei măsuri amânate, dar prevăzute în angajamentele asumate de statul român prin PNRR – componenta de reformă fiscală mai amplă.

Uniunea Europeană impune creșterea veniturilor bugetare locale, inclusiv prin actualizarea valorii impozabile a proprietăților, astfel încât taxarea să reflecte mai bine valoarea de piață reală, să aducă venituri mai mari pe plan local și să reducă, în general vorbind, nevoia de finanțare din bugetul central și distorsiunile fiscale aferente.

Măsura, prevăzută a fi aplicată de la 1 ianuarie 2026, a fost amânată din vara anului 2022 în contextul inflației, al instabilității economice post-pandemice și mai apoi ai anilor electorali 2024-2025.

„Iată însă, că intrăm în linie dreaptă cu aceste măsuri legislative, odată cu aprobarea Pachetului de măsuri fiscale nr. 1 propus de guvernul Bolojan. Forma noii legislații încă nu e finală dar, potrivit declarațiilor oficiale, ar urma ca, până la sfârșitul lunii august, să fie definitivate toate detaliile privind procedurile tehnice, procentele aplicabile, (re)definirea bazei impozabile etc”, punctează specialiștii EY.

Minim 01,% pentru clădiri rezidențiale, față de 0,08% în prezent

Practic, au adăugat aceștia, vorbim despre două elemente importante care schimbă paradigma taxelor locale, reflectate în actuala redactare a legii. Pe de o parte, se modifică intervalele de impunere, prin eliminarea plafonului maximal, fiind stabilit doar un minimum - 0,1% pentru rezidențiale, 0,5% nerezidențiale și 0,4% în cazul clădirilor utilizate pentru activităţi agricole. Autoritățile locale vor putea ajusta taxa flexibil, fără a mai cere suplimentări de la bugetul național. Pe de altă parte, se va schimba definirea bazei, care va ajunge să reflecte mai bine valoarea de piață a imobilelor.

În prezent, impozitul pe clădirile rezidențiale deținute de persoanele fizice se calculează prin aplicarea unei cote între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, care poate fi ajustată în funcție de rangul localității și zona de amplasare. Pentru persoanele juridice, cotele sunt între 0,08% și 0,2% aplicate la valoarea impozabilă a clădirii, iar pentru clădirile nerezidențiale se aplică între 0,2% și 1,3% la valorea impozabilă a clădirii. Se aplică regula stabilirii impozitului pe baza raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat odată la cinci ani. De notat că în prezent metodologia impusă legislativ pentru aceste evaluări adesea nu reflectă valorile de piață.

Din ianuarie se implementează și e-Proprietatea

De la 1 ianuarie, impozitul pe proprietate va fi mai mare, pentru că va fi calculat în funcție de valoarea de piață a locuinței și nu de cea veche, înregistrată la primărie și neactualizată de ani de zile.

La Guvern se lucrează în aceste zile la dezvoltarea aplicației E-Proprietatea, care va centraliza datele despre prețurile reale de tranzacționare ale proprietăților imobiliare.

Informațiile vor ajunge într-un sistem controlat de Ministerul Finanțelor. Se va lucra cu hărți digitale, coordonate GPS, date cadastrale, imagini din satelit și detalii despre autorizațiile de construcție. Fiecare proprietate va avea un ID unic, asociat CNP-ului sau CIF-ului proprietarului.

Exemplu de calcul

În prezent, cota este stabilită pe baza unor grile vechi de evaluare aflate la primărie, care nu reflectă mereu valoarea reală a proprietății. În sistemul E-Proprietate, evaluarea va fi făcută automat, pe baza unor algoritmi care țin cont atât de prețurile cu care se vând locuințele pe piața imobiliară, cât și de zona în care se află imobilul, suprafața, accesul la utilități și starea juridică.

Experții spun că se poate ajunge la dublarea sau chiar triplarea lor.

Pentru un apartament cu două camere achiziționat la finalul anului trecut pentru 78.000 de euro, situat în județul Ilfov, proprietarul a plătit un impozit de 241 de lei, pentru că primăria i-a stabilit valoarea impozabilă de doar 40.000 de euro.

Odată introdus în platformă, impozitul calculat pe valoarea reală a proprietății, înregistrată la notar, ar urma să fie 458 de lei, cu 217 lei mai mult.

„Taxele locale pentru locuințe și mai ales case sunt derizorii. Trebuie să ne așteptăm la creșteri peste tot. Eu zic între 50 și 100%. În orașele principale ale țării, partea de locuințe, case și imobile o să se simtă o creștere mai mare. Este corect ca cel care are mai mult să plătească mai mult decât o persoană care stă undeva într-o comună”, a declarat recent expertul fiscal Alex Milcev.

Citește și: „Ne îndreptăm spre un adevărat tsunami fiscal”. Ce taxe cresc după alegeri

Impozitul crește cu cel puțin 25% din ianuarie

Specialistul în evaluări imobiliare Adrian Vascu, senior partener al Veridio, a declarat pentru „Adevărul” că în prezent nu se ține cont de valoarea de piață a imobilului, ci de zona în care este situat.

„Acum nu se ține seama de faptul că valoreaza 173.000 euro sau doar 85.000 de euro,  ci de zona unde se află apartamentul, în ce localitate și în ce zonă. Dar dacă este aceeași valoare impozabilă și doar cota crește va fi o creștere a impozitului de cel puţin 25%.

Pentru anul viitor însă nu știm exact cum se va proceda. Vom vedea în perioada următoare. Va fi modificare de cod fiscal dacă se va implementa noul sistem”, a declarat Adrian Vascu pentru „Adevărul”.

Taxele creșteau oricum

Experții în fiscalitate ai EY România subliniază că acest pas, pe care îl putem considera un fel de „revoluție” a sistemului taxelor locale din România, urma să fie realizat oricum. Din păcate, a coincis cu acestă conjunctură fiscală dificilă a altor creșteri de taxe și impozite și astfel va avea un efect compus negativ asupra tuturor contribuabililor.

Să nu uităm, în acest context, și de așa-numitul impozit pe lux – taxa specială aplicabilă locuințelor evaluate la peste 500.000 euro și mașinilor peste cca 75.000 euro. Și în privința acestor tipuri de proprietăți se discută introducerea unei poveri fiscale suplimentare.

E posibil ca această creștere a taxelor locale pe imobile să producă și un fenomen „downsize” (în traducere din engleză – a scădea măsura), mai pronunțat în țările dezvoltate, unde proprietarii renunță la case și suprafețe mari, le vând și se mută în spații mai mici, impozitate mai lejer. Impozitele pe proprietăți în aceste economii sunt foarte ridicate comparativ cu România.

În criză, cei cu venituri mici mai vând din apartamente

Prin urmare, adaugă experții, dacă în România acest fenomen nu s-a prea manifestat până acum, și din cauza mentalității de „proprietar până la capăt” al românului, care lasă urmașilor casele și terenurile, dar și pentru că impozitele sunt încă destul de mici, e probabil ca de anul viitor să asistăm la accentuarea acestui „pas înapoi”. Nu de alta, dar avem și un precedent istoric:

la începutul anilor 2000, când, într-un cu totul alt context economic (de creștere fulminantă a prețurilor în imobiliare), multe familii cu venituri mici sau aflate în cumpănă financiară își vindeau proprietățile bine amplasate în orașele mari și optau pentru proprietăți de la periferie sau chiar în afara acestora, rămânând și cu o diferență bună de bani.

În cazul persoanelor juridice vor fi costuri mai mari pentru deținerea și utilizarea activelor imobiliare, iar peste tot se va simți și un impact indirect asupra chiriilor care se vor mări.

Citește și: Companiile de închirieri auto ar putea fi obligate să cumpere doar mașini electrice. Proiectul pe care îl pregătește Comisia Europeană

Posibil că majorarea taxelor locale de la 1 ianuarie 2026 nu va fi doar o decizie economică de moment, ci chiar un pas care va schimba mentalități și comportamente ale proprietarului român și va redefini ce înseamnă o investiție imobiliară.

Posibilă creştere cu 70% a impozitului pe locuinţe

De altfel, în urma ședinței premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții Asociației Municipiilor s-a vehiculat ideea creșterii impozitului pe locuințe cu 70% de anul viitor.

Anunțul a fost făcut de primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, care a spus că este posibilă o astfel de majorare. „Se vor mări cu 70%. Asta este ideea din acest moment”, a spus acesta.

Crește și impozitul pe mașini

Ministerul Transporturilor către Ministerul Finanțelor ne arată faptul că se fac calcule pentru noile impozite auto. Pentru că în jalonul 59 din PNRR ni se cere o nouă bază de calcul la impozitele pentru autovehicule și clădiri, acestea trebuie finalizate până la sfârșitul acestui an și vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Guvernul lucrează la o reformă fiscală care va introduce o nouă taxă pentru mașinile vechi și poluante, începând din 2026. Proprietarii autoturismelor cu norme de poluare reduse vor fi obligați să plătească impozite mult mai mari, iar cei cu vehicule ecologice ar putea beneficia de scutiri.

Conform scenariilor pe care se lucrează în prezent la Guvern, impozitul pentru mașinile mai vechi ar urma să crească cel mai mult. Pentru o mașină veche de 20 de ani, impozitul ar urma să crească de câte ori, față de ceea ce plătim în prezent.

Creșteri vom avea pe toată linia de autovehicule, dar cel mai mult vor crește impozitele pe mașinile vechi.

Societate

