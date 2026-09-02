 Românii ar putea alege suma dorită la retragerea banilor, nu doar cea „impusă” de bancomat. Proiectul de lege a primit aviz favorabil de la BNR | adevarul.ro
search
Miercuri, 2 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Românii ar putea alege suma dorită la retragerea banilor, nu doar cea „impusă” de bancomat. Proiectul de lege a primit aviz favorabil de la BNR

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Românii ar putea retrage de la bancomat exact suma de care au nevoie, fără să mai fie limitați la valorile prestabilite, potrivit unui proiect legislativ care a primit aviz favorabil de la BNR.

Dacă proiectul de lege va fi votat, clienţii ar putea tasta manual suma "personalizată" dorită.
Dacă proiectul de lege va fi votat, clienţii ar putea tasta manual suma "personalizată" dorită. Foto: arhivă

Aveţi nevoie de 430 de lei, dar sunteţi nevoit să scoateţi de la bancomat 500 de lei, pentru că aceasta este singura opţiune pe care v-o oferă ATM-ul? Acest lucru s-ar putea schimba în curând. În loc să aleagă dintre valorile afișate pe ecran, românii ar putea introduce direct suma pe care vor să o retragă de la bancomat. Regula s-ar aplica inclusiv atunci când cardul este emis de o altă bancă decât cea care operează ATM-ul. Propunerea legislativă, care modifică Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată în acest sens, a primit aviz favorabil din partea Băncii Naționale a României (BNR).

Orice sumă, în limita banilor disponibili

Proiectul prevede ca prestatorii de servicii de plată care operează bancomate să le ofere utilizatorilor posibilitatea de a introduce o sumă „personalizată” pentru retragerea de numerar. Facilitatea ar trebui să fie disponibilă tuturor celor care folosesc carduri emise de prestatori autorizați să opereze în România, indiferent de banca de la care provine cardul.

Opțiunile rapide, cu sume prestabilite, ar putea rămâne disponibile, însă clienţilor li s-ar da posibilitatea de a introduce manual valoarea dorită.

Retragerea va depinde, în continuare, de banii disponibili în ATM, de bancnotele aflate în aparat, dar și de limitele tehnice și de securitate aplicabile operațiunii.

Proiectul introduce și amenzi pentru operatorii care nu respectă noile reguli. Dacă încălcarea afectează sau poate afecta interesele consumatorilor, amenda ar putea ajunge între 50.000 și 100.000 de lei.

Operatorii ar avea 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a-și adapta bancomatele.

Investiții în principal în software

Inițiatorii susțin că schimbarea ar oferi consumatorilor mai mult control asupra banilor din conturi și ar elimina diferențele de tratament dintre clienții diferiților prestatori de servicii de plată. În același timp, aceștia estimează că măsura ar face retragerea numerarului mai accesibilă și mai transparentă.

Un alt efect urmărit este reducerea situațiilor în care oamenii scot de la bancomat mai mulți bani decât au nevoie doar pentru că ATM-ul nu le oferă posibilitatea de a alege o sumă personalizată.

Noua măsură, se arată în motivarea proiectului, ar putea contribui și la creșterea încrederii în serviciile de plată și în piața financiară.

Pe de altă parte, pentru operatorii de bancomate costurile implementării ar fi reduse. În principal, ar fi nevoie de actualizarea software-ului și a interfețelor terminalelor existente, fără investiții importante în infrastructura fizică.

Ce spune BNR despre proiect

Banca Națională a României a dat aviz favorabil propunerii, dar consideră că textul are nevoie de mai multe clarificări înainte de aplicare.

BNR cere, de exemplu, clarificarea situației prestatorilor de servicii de plată autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene, dar care operează în România. Proiectul ar trebui să precizeze dacă și aceștia vor fi obligați să își modifice configurațiile tehnice ale bancomatelor.

„Astfel, în vederea asigurării coerenței reglementării, inclusiv prin corelarea dispozițiilor nou introduse cu celelalte prevederi ale legii și prin integrarea corespunzătoare a acestora în ansamblul actului normativ, apreciem oportună completarea proiectului”, au transmis reprezentanţii BNR în răspunsul publicat pe pagina oficială a Senatului României.

BNR a observat și o altă problemă legată de categoria persoanelor care ar urma să beneficieze de noile reguli. Proiectul vorbește despre „utilizatorii” de carduri și servicii de plată, fără să precizeze că este vorba exclusiv despre persoane fizice.

„De asemenea, din cuprinsul proiectului nu rezultă că beneficiarii noilor dispoziții sunt limitați la categoria consumatorilor, textul făcând referire la «utilizatorii» de carduri/servicii de plată. Totuși, regimul sancționator este configurat exclusiv prin raportare la relația cu consumatorii, fără a conține prevederi relevante referitoare la sancțiuni și autorități competente în situația în care beneficiarii ar fi persoane juridice.

Totodată, apreciem că inițiativa ar trebui să facă obiectul unei consultări inclusiv cu sistemul bancar, în vederea identificării aspectelor care vizează bariere potențiale în implementarea uniformă a caracteristicilor tehnice ale terminalelor de plată”, a apreciat BNR.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
digi24.ro
image
Peste 2.600 de monede de argint, descoperite după aproape 600 de ani, în Rusia. Cu ele puteai cumpăra două case
stirileprotv.ro
image
USR și PNL boicotează ședințele Parlamentului și contestă noua alianță PSD-AUR-SOS. Înainte de boicot, liberalii au semnat condica de prezență, ca să poată încasa diurna, cheltuielile de cazare și transport
gandul.ro
image
Guvernul tace de două luni! Noile reguli din JOCURILE de NOROC, fără bilanț privind încasările
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova, 1,6 milioane de euro pe masă din Bundesliga pentru Oleksandr Romanchuk
fanatik.ro
image
„Meciul” dintre Mircea Sandu și procurorii DIICOT s-a terminat cu 3 la 0. Judecător: Nu a existat un grup infracțional și nici vreo delapidare la FRF
libertatea.ro
image
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Ce pot rezolva pensionarii și angajații de acasă, fără să meargă la ghișeu
digi24.ro
image
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
gsp.ro
image
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
digisport.ro
image
„M-a păcălit!” O vedetă și-a părăsit soțul după ce-a aflat că nu era multimilionar. N-avea decât 2 euro în cont!
click.ro
image
Între 1976 și 1993, într-un lac din Ontario s-a turnat acid sulfuric, până la un pH de 5,2. De atunci, apa și-a revenit dar peștii nu
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Comuna aflată la 30 km de Cluj care oferă teren gratis pentru casă. Condiţia impusă de primărie
observatornews.ro
image
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
cancan.ro
image
Comuna cu 3.900 locuitori dă salarii de 1.000.000€. Are datorii la ANAF de 600.000€. Primarul, anchetat de DNA
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Poți da hotelul în judecată dacă te îmbolnăvești în vacanță? Ce spune legea și ce despăgubiri poți cere
playtech.ro
image
Alexandru Țiriac, fostul iubit al Soranei Cîrstea, a șocat cu mesajul său: ”Mi-e frică că nu am trăit suficient”
fanatik.ro
image
Tudorel Toader știe cum se va încheia criza guvernamentală: „Asta se prefigurează”. Până când poate amâna Nicușor Dan anticipatele
ziare.com
image
Surpriză: a fost anunțat transferul lui Ianis Hagi la noua echipă
digisport.ro
image
Povestea turistului german care străbate Europa fără bani de transport. Prin ce orașe din România a trecut
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Codin Maticiuc în care stă cu soția, cei trei copii și cu părinții. Vila este impunătoare, plină de obiecte de artă și mobilă în stil clasic / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vor crește pensiile și salariile în 2027? Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru: „Statul iese cel mai câştigat din asta”
mediaflux.ro
image
„Am intrat în comă din cauza mușcăturii unui țânțar. Aveam 5% șanse să scap cu viață!" Sebastian Gorzny, omul cu surpriza de la US Open
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”
click.ro
image
Telenovela preotului răspopit continuă. După scandalul cu enoriașa căsătorită pe care a lăsat-o însărcinată, ar fi golit visteria bisericii
click.ro
image
Mâncarea tradițională preferată a unui american venit în vizită în România. „Totul s-a schimbat”
click.ro
concubina din China antica imagine generată cu AI png
„Pentru ei, noaptea era prea scurtă!” „Concubina Prețioasă”, aleasă dintr-un harem de 3000 de femei, l-a îngenuncheat pe Împărat
okmagazine.ro
Regele Regatului Tooro al Ugandei, regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV lea, profimedia 0597626864 jpg
După moartea uluitoare a tânărului rege, ar fi rămas un fiu secret, de care clanul regal nu știa! Povestea cu iz de telenovelă aruncă regatul în haos
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce preferă Claudia Neghină să-și facă haine pe comandă: „Sunt de modă veche”
image
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”

OK! Magazine

image
„Pentru ei, noaptea era prea scurtă!” „Concubina Prețioasă”, aleasă dintr-un harem de 3000 de femei, l-a îngenuncheat pe Împărat