Românii ar putea alege suma dorită la retragerea banilor, nu doar cea „impusă” de bancomat. Proiectul de lege a primit aviz favorabil de la BNR

Românii ar putea retrage de la bancomat exact suma de care au nevoie, fără să mai fie limitați la valorile prestabilite, potrivit unui proiect legislativ care a primit aviz favorabil de la BNR.

Dacă proiectul de lege va fi votat, clienţii ar putea tasta manual suma "personalizată" dorită. Foto: arhivă

Aveţi nevoie de 430 de lei, dar sunteţi nevoit să scoateţi de la bancomat 500 de lei, pentru că aceasta este singura opţiune pe care v-o oferă ATM-ul? Acest lucru s-ar putea schimba în curând. În loc să aleagă dintre valorile afișate pe ecran, românii ar putea introduce direct suma pe care vor să o retragă de la bancomat. Regula s-ar aplica inclusiv atunci când cardul este emis de o altă bancă decât cea care operează ATM-ul. Propunerea legislativă, care modifică Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată în acest sens, a primit aviz favorabil din partea Băncii Naționale a României (BNR).

Orice sumă, în limita banilor disponibili

Proiectul prevede ca prestatorii de servicii de plată care operează bancomate să le ofere utilizatorilor posibilitatea de a introduce o sumă „personalizată” pentru retragerea de numerar. Facilitatea ar trebui să fie disponibilă tuturor celor care folosesc carduri emise de prestatori autorizați să opereze în România, indiferent de banca de la care provine cardul.

Opțiunile rapide, cu sume prestabilite, ar putea rămâne disponibile, însă clienţilor li s-ar da posibilitatea de a introduce manual valoarea dorită.

Retragerea va depinde, în continuare, de banii disponibili în ATM, de bancnotele aflate în aparat, dar și de limitele tehnice și de securitate aplicabile operațiunii.

Proiectul introduce și amenzi pentru operatorii care nu respectă noile reguli. Dacă încălcarea afectează sau poate afecta interesele consumatorilor, amenda ar putea ajunge între 50.000 și 100.000 de lei.

Operatorii ar avea 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a-și adapta bancomatele.

Investiții în principal în software

Inițiatorii susțin că schimbarea ar oferi consumatorilor mai mult control asupra banilor din conturi și ar elimina diferențele de tratament dintre clienții diferiților prestatori de servicii de plată. În același timp, aceștia estimează că măsura ar face retragerea numerarului mai accesibilă și mai transparentă.

Un alt efect urmărit este reducerea situațiilor în care oamenii scot de la bancomat mai mulți bani decât au nevoie doar pentru că ATM-ul nu le oferă posibilitatea de a alege o sumă personalizată.

Noua măsură, se arată în motivarea proiectului, ar putea contribui și la creșterea încrederii în serviciile de plată și în piața financiară.

Pe de altă parte, pentru operatorii de bancomate costurile implementării ar fi reduse. În principal, ar fi nevoie de actualizarea software-ului și a interfețelor terminalelor existente, fără investiții importante în infrastructura fizică.

Ce spune BNR despre proiect

Banca Națională a României a dat aviz favorabil propunerii, dar consideră că textul are nevoie de mai multe clarificări înainte de aplicare.

BNR cere, de exemplu, clarificarea situației prestatorilor de servicii de plată autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene, dar care operează în România. Proiectul ar trebui să precizeze dacă și aceștia vor fi obligați să își modifice configurațiile tehnice ale bancomatelor.

„Astfel, în vederea asigurării coerenței reglementării, inclusiv prin corelarea dispozițiilor nou introduse cu celelalte prevederi ale legii și prin integrarea corespunzătoare a acestora în ansamblul actului normativ, apreciem oportună completarea proiectului”, au transmis reprezentanţii BNR în răspunsul publicat pe pagina oficială a Senatului României.

BNR a observat și o altă problemă legată de categoria persoanelor care ar urma să beneficieze de noile reguli. Proiectul vorbește despre „utilizatorii” de carduri și servicii de plată, fără să precizeze că este vorba exclusiv despre persoane fizice.

„De asemenea, din cuprinsul proiectului nu rezultă că beneficiarii noilor dispoziții sunt limitați la categoria consumatorilor, textul făcând referire la «utilizatorii» de carduri/servicii de plată. Totuși, regimul sancționator este configurat exclusiv prin raportare la relația cu consumatorii, fără a conține prevederi relevante referitoare la sancțiuni și autorități competente în situația în care beneficiarii ar fi persoane juridice.

Totodată, apreciem că inițiativa ar trebui să facă obiectul unei consultări inclusiv cu sistemul bancar, în vederea identificării aspectelor care vizează bariere potențiale în implementarea uniformă a caracteristicilor tehnice ale terminalelor de plată”, a apreciat BNR.