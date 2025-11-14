search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Risc ridicat de accidente pe drumurile din 17 judeţe, din cauza ceţii dense

0
0
Publicat:

Circulaţia este îngreunată din cauza ceţii pe mai multe drumuri din 17 judeţe, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri.

Traficul auto este îngreunat de ceaţa densă în 17 judeţe. FOTO: Pixabay
Traficul auto este îngreunat de ceaţa densă în 17 judeţe. FOTO: Pixabay

Circulația rutieră se desfășoară, vineri dimineață,  în condiții de ceață densă, care reduce vizibilitatea pe mai multe drumuri din 17 județe. În anumite zone, vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar pe alocuri poate fi sub 50 de metri, ceea ce crește riscul de accidente.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, la ora 06:10, ceața afectează traficul pe principalele artere din județele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Iași, Neamț, Olt, Timiș și Vâlcea.

În aceste condiții, șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să utilizeze corespunzător luminile autovehiculelor, să mărească distanța de siguranță între mașini și să evite frânările sau depășirile bruște.

Poliția rutieră le recomandă, de asemenea, şi pietonilor să fie atenți în trafic, să traverseze doar prin locurile marcate și semnalizate corespunzător și să se asigure că sunt observați de șoferi.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineață avertizări nowcasting de tip Cod galben pentru ceață, semnalând condiții meteo care pot influența vizibilitatea și siguranța circulației.

