Ceață densă în Brașov și Sibiu: vizibilitate sub 50 de metri pe unele drumuri

Circulaţia rutieră se desfăşoară sâmbătă dimineaţă în condiţii de ceaţă pe mai multe artere din judeţele Braşov şi Sibiu, vizibilitatea fiind serios afectată.

„Se circulă în condiţii de ceaţă pe mai multe artere rutiere din judeţele Braşov şi Sibiu, vizibilitatea în trafic fiind redusă, local, sub 200 metri şi izolat, sub 50 de metri”, anunţă Centrul Infotrafic din cadrul IGPR.

Poliţiştii îi sfătuiesc pe conducătorii auto să dea dovadă de prudenţă şi să adapteze viteza la condiţiile meteo.

„Recomandăm şoferilor să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depăşirile riscante când vizibilitatea este diminuată şi să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule”, transmit reprezentanţii Centrului Infotrafic.

Autorităţile au un mesaj şi pentru pietoni, care sunt îndemnaţi să fie extrem de atenţi în trafic.

„Pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenţia şi să traverseze doar prin locuri marcate şi semnalizate corespunzător şi după ce sunt siguri că intenţia lor a fost observată de conducătorul auto. Pe cât posibil, evitaţi folosirea părţii carosabile în condiţii de vizibilitate redusă”, avertizează poliţiştii.