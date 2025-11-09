Imagini inedite pe Valea Oltului. Şoferii au oprit pentru a curăţa drumul de pietrele căzute de pe versanţi

Căderile de pietre au creat din nou probleme pe Valea Oltului, duminică dimineața. În lipsa unei intervenții imediate a autorităților, mai mulți șoferi s-au mobilizat spontan și au eliberat singuri carosabilul de bolovanii căzuți.

Duminică dimineața, pe o porțiune a DN7, în zona orașului Brezoi, mai multe pietre s-au desprins de pe versanți și au ajuns pe carosabil, un fenomen frecvent pe una dintre cele mai circulate artere din țară. În scurt timp, traficul a încetinit, iar șoferii au fost nevoiți să oprească.

Imaginile video transmise către Turnul Sfatului de un martor la eveniment surprind momentul în care participanții la trafic se mobilizează pentru a elibera drumul. Aproximativ 10-15 persoane, șoferi și pasageri deopotrivă, coboară din mașini și încep să strângă manual pietrele împrăștiate pe carosabil. Oamenii se apleacă, ridică bolovanii, mai mici sau mai mari, și îi aruncă în afara drumului, pentru a permite reluarea circulației.

Contactați de jurnaliştii locali, reprezentanții IPJ Vâlcea au declarat că în cursul zilei nu au fost înregistrate sesizări privind noi căderi de pietre, însă au precizat că, în timpul nopții, echipele de drumari ar fi intervenit în zonă.

„Nu a fost însă o situație dificilă, care să împiedice circulația”, au transmis autorităţile.