Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
Trafic îngreunat de ceață pe autostrăzi și drumuri din estul țării. Tronsoanele afectate

Publicat:

Ceaţa densă le face mari probleme soferilor, duminică seara şi îngreunează traficul pe mai A3 şi A7, dar şi pe alte drumuri din ţară.

Infotrafic semnalează ceaţă densă pe mai multe drumuri din ţară. FOTO: Shutterstock
Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române semnalează condiții de ceață densă pe mai multe porțiuni ale Autostrăzii A3 București–Ploiești și ale Autostrăzii A7 Ploiești–Buzău.

 Potrivit informațiilor transmise duminică seară, vizibilitatea este redusă sub 150 de metri pe aceste tronsoane, ceea ce poate afecta semnificativ siguranța traficului.

Fenomenul este prezent și pe numeroase artere rutiere din județele Constanța, Iași, Tulcea și Vaslui, unde vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri.

Poliția le atrage atenția conducătorilor auto că deplasarea în astfel de condiții presupune un risc sporit de accidente, din cauza timpului redus de reacție și a lipsei de vizibilitate şi le recomandă să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare între vehicule, să utilizeze corect luminile de întâlnire și proiectoarele de ceață și să evite oprirea pe benzile de circulație sau pe banda de urgență.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (19:45), ceaţa reduce vizibilitatea în trafic sub 150 de metri pe mai multe tronsoane de pe Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti şi pe Autostrada A7 Ploieşti - Buzău”, se arată într-un comunicat de presă.

