Un băiețel de trei ani, diagnosticat cu o formă agresivă de cancer hepatic, care se răspândise la plămâni și posibil la oase, nu mai prezenta semne ale bolii după administrarea a doar două doze dintr-o terapie experimentală. Cazul, prezentat în prestigioasa revistă medicală The New England Journal of Medicine, ar putea deschide noi perspective în tratarea tumorilor solide, pentru care imunoterapia a avut până acum rezultate limitate.

O terapie experimentală oferă noi speranțe în tratarea cancerului Foto: Pixabay

Copilul fusese diagnosticat cu hepatoblastom, o formă rară de cancer hepatic care afectează în special copiii mici. La momentul diagnosticului, tumora din ficat măsura peste 11 centimetri, iar boala se extinsese deja la plămâni, existând indicii că ajunsese și la nivelul oaselor, relatează ScienceAlert.

Medicii au încercat inițial tratamentele convenționale. Băiețelul a urmat trei cure de chimioterapie, a fost operat pentru îndepărtarea tumorii hepatice și a trecut prin alte două intervenții chirurgicale pentru eliminarea metastazelor pulmonare.

În ciuda eforturilor, cancerul a revenit rapid, fiind descoperită o nouă tumoră la nivelul plămânilor.

Două doze au fost suficiente pentru dispariția semnelor de cancer

În aceste condiții, copilul a fost inclus în studiul clinic CARE, în cadrul căruia cercetătorii testează o formă experimentală de imunoterapie numită CAR-T.

Procedura presupune recoltarea unor celule imunitare ale pacientului, modificarea lor genetică în laborator și reintroducerea în organism, astfel încât să poată recunoaște și ataca celulele canceroase.

În cazul băiețelului, cercetătorii au folosit o terapie denumită GPC3-CAR, concepută pentru a identifica o proteină prezentă în cantități mari pe suprafața celulelor canceroase hepatice.

Celulele au fost modificate suplimentar pentru a produce interleukinele 15 și 21, proteine care le pot îmbunătăți supraviețuirea și capacitatea de a distruge tumorile.

După prima perfuzie, investigațiile imagistice au arătat că tumora începuse să se micșoreze. În același timp, nivelul alfa-fetoproteinei, un marker sanguin utilizat pentru monitorizarea bolii, a scăzut.

Opt săptămâni mai târziu, copilul a primit a doua doză. Rezultatele investigațiilor ulterioare au fost remarcabile: medicii nu au mai identificat semne ale cancerului, ci doar modificări cicatriciale reziduale.

La 12 luni de la tratament, băiețelul continua să nu prezinte semne ale bolii.

O posibilă schimbare în tratamentul cancerului

„Acest caz demonstrează că un răspuns complet și durabil într-o tumoră solidă rezistentă la chimioterapie poate fi obținut integral în regim ambulatoriu, fără toxicitate sistemică”, a declarat medicul oncolog pediatru David Steffin, de la Baylor College of Medicine din Houston, autorul principal al raportului.

Terapia CAR-T a produs deja rezultate importante în tratarea anumitor cancere ale sângelui, însă utilizarea sa împotriva tumorilor solide rămâne o provocare pentru cercetători.

„Acest studiu oferă dovezi că aceste noi celule CAR-T ar putea reprezenta o metodă sigură și eficientă de tratare a hepatoblastomului și evidențiază necesitatea evaluării suplimentare la pacienții cu tumori solide GPC3-pozitive”, a explicat oncologul pediatru Andras Heczey, coautor al cercetării.

Specialiștii atrag însă atenția că rezultatul provine dintr-un singur caz, iar dispariția semnelor de cancer nu garantează vindecarea definitivă. Sunt necesare studii pe mai mulți pacienți pentru stabilirea eficienței și siguranței tratamentului.

Cercetările continuă în cadrul studiului CARE, desfășurat la Baylor College of Medicine, și al unui alt studiu clinic, IMPACT, derulat prin Seattle Children's Hospital.