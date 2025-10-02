Reacția Poliției după ce în centrul Bucureștiului au apărut afișe xenofobe „Apără-ți orașul”, într-o campanie de ură anti-migranți

search
Pe Bulevardul Magheru din București au apărut afișe cu mesaje xenofobe, care exploatează cazul unui bărbat nigerian arestat preventiv pentru viol pentru a promova ura împotriva străinilor. Posterele, lipite ilegal, au stârnit reacții din partea societății civile și au determinat intervenția Poliției Capitalei.

Afișe cu mesaje xenofobe pe Bulevardul Magheru din București FOTO Facebook / Florin Ghioca
Afișe cu mesaje xenofobe pe Bulevardul Magheru din București FOTO Facebook / Florin Ghioca

Fotografii cu afișele au fost distribuite pe rețelele sociale, mesajul lor fiind: „Apără-ți orașul / Un migrant nigerian a comis violuri în serie, în București”. Posterele nu sunt asumate de nicio organizație.

Autorul postării care a atras atenția asupra lor a scris: Omul ar trebui să se bucure de o prezumție (de nevinovăție – n.red), cum e firesc într-o pretinsă țară europeană democratică. Nu vreau să perpetuez ideea. Valul ăsta de hate e sufocant și extremismul tot mai evident și mai îndrăzneț o să ducă la lucruri grave”.

Cel care a semnalat cazul a explicat că afișele sunt lipite pe un perete lângă fostul cinema Patria, în plină zonă centrală: „Nu ai cum să le ratezi”.

Reacția Poliției Capitalei

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a transmis un comunicat în urma apariției imaginilor în spațiul public.

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție s-au sesizat din oficiu și au demarat activitățile specifice în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale ce se impun. În acest moment se desfășoară activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. De asemenea, au fost efectuate demersuri pentru a fi îndepărtate afișele respective. Poliția Capitalei tratează cu maximă seriozitate situațiile de acest fel și va continua să acționeze ferm și profesionist, conform normelor legale în vigoare”, se arată în comunicatul DGPMB.

Incident pe fondul creșterii tensiunilor

România s-a confruntat în ultimele luni cu mai multe agresiuni împotriva muncitorilor străini. În august, un tânăr nepalez, livrator de mâncare, a fost lovit cu pumnul pe o stradă din București, agresorul strigându-i: „Mergi în țara ta”.

Citește și: PSD insistă cu atacurile xenofobe pe Facebook: „Au ajuns străinii să ne conducă ţara?“

În același timp, politicieni din zona extremistă au alimentat discursurile anti-imigranți. Vicepreședintele AUR, Dan Tănasă, a scris pe Facebook: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”. În Parlament, el a spus că nu vrea să vadă „picior de azilant și de refugiat în România”.

Reacția societății civile

Bogdan Cazacioc, membru al inițiativei Vrem schimbare, a declarat că „afișele respective exploatează acest caz oribil cu scopul de a promova un discurs al urii și intoleranței față de oricine nu este român și locuiește sau muncește în București. Cel mai probabil este vorba despre grupări de extremă dreapta, rasiste, anti-imigranți, care folosesc acest caz pentru a-și promova obiectivele și discursul rasist”.

El a subliniat că situația are și o componentă de ilegalitate: „Orice afiș ar trebui lipit doar în spațiile special amenajate de Primărie. Aici însă vorbim de afișe lipite ilegal, în plus cu un discurs instigator care instrumentalizează o situație gravă”.

Cazacioc a criticat lipsa de reacție promptă a autorităților: „Faptul că astfel de simboluri și mesaje extremiste rămân în spațiul public arată că administrația locală nu le consideră o prioritate. E periculos, pentru că dă impresia că aceste mișcări au legitimitate”.

Context și legislație

Apariția acestor afișe se înscrie într-un fenomen mai amplu al propagandei extremiste și neolegionare în București. Stickere și graffiti cu simboluri fasciste și legionare au fost documentate în ultimii ani pe panouri rutiere, clădiri publice și chiar în apropierea școlilor.

Legea 217/2015, care modifică OUG 31/2002, interzice distribuirea sau afișarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, cu pedepse de la 3 luni la 3 ani de închisoare. Totuși, aplicarea legii rămâne deficitară, iar multe mesaje extremiste rămân în spațiul public pentru perioade îndelungate.

