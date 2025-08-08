Poliția Republicii Moldova a reținut, vineri după-amiază, doi cetățeni străini care lipeau afișe cu mesaje de ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi au folosit ilegal imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei.

Vineri după-amiază, poliția din Republica Moldova a reținut doi cetățeni străini care lipeau, pe străzile Chișinăului, afișe cu mesaje de instigare la ură socială, interetnică și religioasă. Potrivit consilierului prezidențial Igor Zaharov, afișele foloseau în mod abuziv și fals numele președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei.

„Cei doi bărbați, cu vârstele de 22 și 28 de ani, vorbitori de limba rusă, au intrat dimineață în Republica Moldova, iar instituțiile de drept examinează versiunea că scopul aflării acestora pe teritoriul țării noastre este pentru a fi implicați activ în perturbarea procesului electoral”, a transmis Poliția.

Verificările au arătat că suspecții ar fi participat anterior la tabere de instruire pentru provocarea de dezordini în masă, organizate în Serbia, Bosnia și Herțegovina, în perioada precedentului scrutin electoral și referendum. Poliția Națională și Serviciul de Informații și Securitate au relatat anterior despre aceste tabere.

„Aceștia au fost conduși la Inspectoratul de Poliție pentru documentare”, a precizat instituția.

„Tentativă clară de manipulare a opiniei publice”

Consilierul prezidențial Igor Zaharov a subliniat că afișele nu au nicio legătură cu Președinția sau cu Mitropolia Basarabiei și „sunt parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice”.

„Președinta Maia Sandu a avertizat recent că instrumentalizarea religiei este una dintre metodele pe care Kremlinul le va folosi pentru a crea diviziuni în societate. Să fim vigilenți și să nu cădem în capcanele acestor provocări, care vor deveni tot mai frecvente în perioada următoare”, a adăugat Zaharov, potrivit publicației TV8.md.

Tabere de gherilă cu legături Wagner

În 2024, autoritățile de la Chișinău au anunțat că sute de cetățeni moldoveni au fost antrenați în Rusia, Serbia și Bosnia pentru răsturnarea guvernului Republicii Moldova. Aceștia au fost instruiți pentru lupte de stradă cu poliția și pentru provocarea de mișcări în masă, folosind inclusiv drone cu explozibili și dispozitive incendiare. Instructorii acestor tabere de gherilă erau cetățeni ruși afiliați grupării Wagner.