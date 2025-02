Călin Georgescu, acuzat că a aderat la o organizaţie neolegionară. Ce dovezi au procurorii la dosar

Din Ordonanta de dispunere a controlului judiciar față de Călin Georgescu reiese că acesta că ar fi aderat la o organizație neolegionară creată de craioveanul Marian Motocu - liderul grupării neolegionare Mişcarea 41 pentru România - care urmărea să creeze un grup care să comită violențe asupra partidelor politice, străinilor si evreilor.

Elogierea Gărzii de Fier şi a liderilor ei

Procurorii subliniază că fostul candidat la preşedinţia României, de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online a fost consecvent în susţinerea şi promovarea ideilor legionare, în dorinţa de a revitaliza această mişcare, având discursuri laudative la adresa unora dintre cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai Gărzii de Fier.

„În fapt, s-a reţinut că numitul GEORGESCU CALIN a afirmat de-a lungul timpului în interviuri declaraţii ori postări în mediul online consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii. Sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Comeliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa ş.a.”, arată anchetatorii.

Călin Georgescu este acuzat inclusiv de faptul că a executat salutul legionar în public.

„La data de 02.10.2021, într-un discurs susţinut în faţa unei mulţimi de protestatari la adresa restricţiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, organizat în Piaţa Universităţii din Bucureşti, numitul Călin Georgescu reproduce nu doar cuvintele, dar şi gesturile şi tonul mareşalului Ion Antonescu în discursul ţinut la marea adunare legionară din 6 octombrie 1940: «Prin linişte şi credinţa, prin ordine şi unire, prin muncă şi iubire, cu Dumnezeu înainte».

La încetarea discursului, GEORGESCU CĂLIN a efectuat salutul legionar”, afirmă procurorii.

Ca dovadă, este citat inclusiv un interviu acordat de Călin Georgescu soţilor Sergiu şi Elena Sechila:

- Mişcarea Legionară (...) a fost cea mai puternică esenţă şi expresie de sănătate şi de voinţă proprie venită din poporul român.

- Şi chiar dacă conducătorul Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, alături de aproape 17 mii de comandanţi care au fost atunci înlăturaţi... Pe mine mă doare că această înlăturare nu a mişcat pe nimeni din ceilalţi aflaţi în ţară. Pentru că această abnegaţie a Mişcării Legionare ne-a demonstrat un lucru pe care-l vedem astăzi: nu a fost suficientă pentru crearea unui stat puternic şi pentru transformarea unei populaţii într-un popor. Pentru că nimeni nu s-a mişcat atunci când aceştia au fost înlăturaţi. Cum şi azi sunt foarte puţini, ori din neînţelegere, ori din rea-credinţă, pentru care nu se mişcă, însă unul, daca e vertical, acela va duce mai departe această lumină sfântă a dragostei de neam, de moşie şi de limbă.

- Imnul nu se potriveşte cu eroismul poporului român, cu jertfa lui. A fost un singur gest politic uriaş, unirea, iar România este azi mai dez-unită ca niciodată. Dacă ar fi Hora Unirii „hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română"... inima română, inima acelor sfinţi care au stat peste 20 de ani în munţi. Ogoranu (...) Moţa, Marin (Ion I. Moţa şi Vasile Marin, membri ai Mişcării Legionare interbelice, au participat in Războiul Civil Spaniol, unde au luptat alături de forţele fasciste conduse de generalul Francisco Franco împotriva republicanilor. Ion I. Moţa şi Vasile Marin au decedat la data de 13.01.1937, iar decesul lor a fost interpretat de către legionari ca un element ideologic centrat şi câţi alţii. Au avut un singur ideal: să murim pentru Cristos, pentru patrie, cu credinţă nelimitată în Cristos şi ţară. închizi ochii şi spui asta... e ceva... cuvintele sunt de prisos, nu ai ce să spui la aşa ceva.

- Spiritul creştin pe care l-a promovat Mişcarea Legionară când gen. Cantacuzino stătea cu un flăcău din Moldova să ridice zidurile unei biserici din Dâmboviţa, asta înţelegem prin spiritul creştin."

- Mareşalui Antonescu a fost un om extrem de curajos, un bărbat puternic care a venit în cele mai dramatice momente ale neamului românesc şi care nu a avut forţe să-i stea alături (...) A fost un erou pe care va trebui, când se va scrie istoria adevărată, să-l respecte în profunzime.

- Ion Gavrilă Ogoranu a fost ultimul dac liber. Ce expresie profundă... brazii se frâng, dar nu se îndoiesc... ar trebui să fie o emblemă în fiecare şcoală.

- Nae Ionescu a fost vârful de lance al Mişcării Legionare".

- Joan Moţa a fost un erou titanic. A dovedit că atâta timp cât trăieşti se poate muri pentru Hristos. A murit ca un erou şi a trăit ca un sfânt. A fost omul nou pe care şi-l dorea Mişcarea Legionară'.

- „Corneliu Zelea Codreanu a fost un erou, un iluminat. Omul ăsta a făcui practic a 3-a unire. Nu dădea ordin, el chema A unit zeci de mii de oameni cu un singur (el şi o singură vibraţie.”

Există o strategie pe care numai eu o cunosc

Potrivit interceptării unei convorbiri telefonice dintre Călin Georgescu şi Marian Motocu, fostul candidat la preşedinţia României are un plan clar.

„Marian, dacă lucrurile merg bine, o să încep în ianuarie. Vreau să înţelegi... Că există un plan. Există o strategie pe care numai eu o cunosc. Aşa cum ţi-am spus de acum un an. Nu s-au legat lucrurile, din multe motive. Atunci o să ai locul tău în această facţiune. Restul, fiecare îşi face treaba aşa cum e”, spunea Călin Georgescu.

În discuţie apare şi numele lui George Mocanu, un parlamentar pro-rus din Republica Moldova, care i-ar sprijini acţiunile.

Procurorii arată şi faptul că Marian Motocu, a contactat Ambasada Rusiei la Bucureşti.

„13.09.2024 - Sună la Ambasada Rusiei la Bucureşti, se recomandă cu nume complet şi număr de telefon şi cere să discute cu col. Ignatiev Evgeni. (...) Propune organizarea unor grupuri de 10-20 oameni (gărzi patriotice) care, la un anumit moment dat, să ocupe instituţiile statului. MM spune că asta încearcă să organizeze de 9 ani de zile.

«MM: Aveţi oameni, discutăm. Nu aveţi oameni, vă alăturaţi. La noi în Mişcare, împreuna hotărâm, doar eu iau deciziile. La noi nu este democraţia aia pe care spun alţii. (...) Eu sunt preşedintele unei mişcări care are oameni in 37 de judeţe. Dacă doriţi să veniţi în faţă cu un plan, trebuie să veniţi la una dintre acţiunile noastre şi să vă prezentaţi planul»”, potrivit unei alte probe de la dosar sub formă de fişier audio.

Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Călin Georgescu pentru șase capete de acuzare: instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, comunicarea de informaţii false, fals în declaraţii în formă continuată privind sursele de finanţare a campaniei electorale şi declaraţiile de avere, iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist si iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii.

El a fost ridicat în trafic miercuri în urma unor percheziţii maraton desfăşurate în mai multe judeţe.