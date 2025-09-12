Poliția face un apel către toate victimele nigerianului arestat la București pentru că a violat o prostituată

Polițiștii fac un apel public către orice victimă a nigerianului de 30 de ani, arestat la București pentru viol. Acesta este acuzat că a agresat și violat o prostituată în sectorul 6 al Capitalei.

„Un bărbat a fost arestat preventiv pentru comiterea infracțiunii de viol, după ce a agresat sexual și fizic o femeie în propria locuință. Bărbatul a refuzat să părăsească locuința acesteia, în ciuda insistențelor, și a recurs la violență și constrângere.

Din datele obținute până în acest moment, există suspiciuni că acesta ar mai fi comis fapte similare, folosind metode recurente:

– se prezenta cu diverse pretexte (precum faptul că nu îi funcționează transferul bancar)

– își construise o legendă credibilă pentru a înșela încrederea femeilor

– devenea agresiv atunci când era confruntat sau rugat să plece

Facem un apel public către orice persoană care a fost victima acestui bărbat sau care deține informații relevante să sesizeze de urgență Poliția. Sunați la 112 sau adresați-vă celei mai apropiate secții de poliție”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

De asemenea, sursa citată a precizat că, împreună cu procurorul de caz, continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor posibile victime.

„Reiterăm angajamentul nostru ferm de a proteja cetățenii și de a acționa prompt împotriva oricărei forme de violență. Suntem permanent în sprijinul comunității și încurajăm toate persoanele aflate în situații vulnerabile să aibă încredere și să se adreseze autorităților”, mai transmite Poliția Capitalei.

Bărbatul, reținut pentru viol, distrugere și violare de domiciliu

Potrivit autorităților, în data de 8 septembrie, o tânără de 23 de ani, din Sectorul 6, ar fi fost agresată fizic și ar fi întreținut relații sexuale împotriva voinței sale. Polițiștii Capitalei s-au deplasat la fața locului și au demarat investigațiile, iar un echipaj de prim-ajutor i-a acordat victimei primele îngrijiri medicale.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de un bărbat de 30 de ani, cetățean străin. Potrivit anchetei, acesta s-ar fi prezentat la locuința din Sectorul 6, însă tânăra i-a cerut să plece deoarece nu achitase în avans contravaloarea serviciilor.

Bărbatul ar fi agresat fizic victima și ar fi întreținut relații sexuale împotriva voinței acesteia, refuzând să părăsească imobilul în ciuda solicitărilor repetate. De asemenea, i-ar fi aruncat telefonul mobil.

Două zile mai târziu, suspectul a fost depistat și condus la audieri. Pe 11 septembrie, față de acesta a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările continuă, fiind efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, distrugere și violare de domiciliu.

Cine este suspectul

Potrivit surselor, ar fi vorba despre Edosa Marcus, un nigerian care lucrează în domeniul construcțiilor.

Pe profilul său de Facebook, acesta a precizat că este proprietarul firmei BOGAT WORLDWIDE SRL, cu sediul în Sectorul 2 al Capitalei, care se ocupă de execuția lucrărilor de construcții, potrivit site-ului Ministerului Finanțelor. De asemenea, ar locui în orașul Frankfurt pe Main din Germania, tot potrivit profilului său.

Pe Instagram, bărbatul declară că lucrează în marketing petrolier și gaze naturale.