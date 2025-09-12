Nigerian arestat la București, acuzat că a strâns de gât și a violat o prostituată

Un cetățean nigerian în vârstă de 30 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a agresat și violat o prostituată în sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a avut loc după ce femeia i-a cerut să părăsească locuința, constatând că bărbatul nu avea bani să plătească în avans pentru serviciile sexuale.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București a anunțat că, pe 11 septembrie, un procuror a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva bărbatului pentru viol, distrugere și violare de domiciliu.

Inițial, acesta a fost reținut, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 6 a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, potrivit News.ro.

Cum s-au petrecut faptele

Anchetatorii arată că incidentul a avut loc pe 8 septembrie, într-o locuință din sectorul 6 al Capitalei, unde bărbatul mersese pentru a întreține raporturi intime contra cost.

Când femeia a observat că acesta nu avea bani pentru a achita în avans contravaloarea serviciilor, l-a rugat să plece înainte de a întreține relații sexuale. Nigerianul a refuzat însă să părăsească locuința și a atacat-o: a strâns-o de gât și de mâini pe femeie, după care a împins-o în pat și a violat-o, arată procurorii.

Ancheta continuă

Cercetările sunt desfășurate de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Poliția Sectorului 6, Serviciul Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz.