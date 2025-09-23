Parchetul General cere ridicarea imunității eurodeputatei Diana Șoșoacă. Este acuzată de mai multe infracțiuni grave

Parchetul General a cerut marți, 23 septembrie, Parlamentului European ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă. Fosta senatoare este acuzată de mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate, propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe.

„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

- 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

- promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

- negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

- ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale”, arată un comunicat al Parchetului General.

Diana Șoșoacă a fost citată la Parchetul General pentru a fi audiată în calitate de suspect într-un dosar ce vizează mai multe infracțiuni grave.

Dosarul are la bază mai multe acțiuni și declarații ale europarlamentarului. La sfârșitul lunii noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a participat la o comemorare a liderului legionar Corneliu Zelea-Codreanu la Tâncăbești (Ilfov), unde a transmis live pe rețelele sociale mesaje elogioase la adresa acestuia.

„Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât "Trăiască Legiunea şi Căpitanul" care au fost omorâţi de aceeaşi putere jidănească care a acţionat şi acum. Ruşine tuturor!”, spunea atunci Şoşoacă.