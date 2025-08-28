Reacții dure după atacul asupra livratorului nepalez: „Un act de ură, xenofobie și violență”

Incidentul în urma căruia un livrator nepalez a fost lovit pe stradă, în București, de un român care l-a insultat cu „ești un invadator” și „mergi în țara ta” a stârnit un val de reacții dure, de la foști miniștri la activiști și organizații civice, care vorbesc despre „un comportament fascist”, „un act periculos” și „o rușine pentru România”.

„Incredibil! Un tânăr străin, livrator de mâncare, a fost atacat pe stradă, în București, de un român verde... care a filmat totul și a argumentat că își apără țara. La o intersecție, individul l-a lovit din senin cu pumnul în figură pe băiatul nepalez și i-a strigat: „ești un invadator” și „Mergi în țara ta”. Asta după ce acum fix o săptămână, un deputat AUR își îndemna compatrioții să refuze comenzile livratorilor străini. Ce nouă - și sunt sigur că și multora din AUR - ni se părea tembel și ridicol, se dovedește a fi periculos”, a scris fostul șef al Sănătății, Vlad Voiculescu, pe pagina sa de Facebook.

Vlad Voiculescu: „Ridicol, dar și periculos”

Epilogul este dătător de speranță totuși: un polițist aflat în timpul liber a intervenit și l-a imobilizat pe atacator, continuă acesta. El spune că Marian Godina a scris despre asta și a făcut-o foarte bine: „Felicitări agentului de poliție Andrei Jianu de la Secția 7 pentru intervenția din timpul liber. Sper să vadă acest video și dl Tanasă. Agresorul a fost reținut pt 24 de ore”.

„După ce a fost imobilizat de polițist, imbecilul agresor al unui om care își câștiga pâinea cinstit, după ce jucase rolul „apărătorul nației”, odată ce a fost imobilizat de polițist cere „să o sune pe mama”. Ridicol, dar și periculos. În spatele grotescului rămâne un adevăr: vorbele, ura, instigată și întreținută de unii se transformă ușor în violență. Nu trebuie decât un individ cu puțină minte care dintr-o dată are un rost pe lume - își apără "țărișoara" de oameni veniți aici să muncească cinstit!

În loc să muncească pentru o țară mai bună, se luptă cu cei care o fac. Pentru că da, acel tânăr din Nepal contribuie la economia românească, plătește taxe - face un serviciu pentru care altcineva este dispus să plăteasca. Nepalezul acela muncește probabil mai mult într-o zi decât a muncit acea loază agresivă în ultimele 6 luni. Dacă închidem ochii la așa ceva, riscăm să ajungem și noi acolo unde vedem deja, în alte părți ale lumii, cum oameni nevinovați sunt chinuiți, infometați și omorâți fără milă doar pentru că sunt altfel”, continuă Vlad Voiculescu.

Radu Hossu: „Acesta este fascism”

De asemenea, Radu Hossu a postat pe pagina sa de Facebook: „În trecut am scris de nenumărate ori despre escaladarea violenței. La podcastul informat.ro cu Madalina Dobrovolschi am explicat cum am simțit eu fenomenul, de la amenințări indirecte de pe conturi false în 2022 s-a ajuns la amenințări directe cu moartea de pe conturi reale în 2024 și 2025. Spuneam atunci că suntem la pragul dintre violența din mediul online și violența fizică din mediul real, fizic. Acest prag a fost trecut acum, după ce ticălosul de la AUR, Dan Tanasă a instigat la discriminare prin apelul la urmăritorii lui să nu mai accepte comenzi de la imigranți. La fel ca în cazul lui Simion (să-i jupuim pe judecătorii BEC) șeful lui de partid, aceste mesaje nu doar iresponsabile, ci unele care produc efecte reale”.

Acum a fost vorba despre un imigrant care făcea o muncă cinstită și deloc plăcută sau ușoară, pe bani mult mai puțini decât ar vrea mulți dintre români, completează acesta. „Mâine va fi vorba de altcineva pe care AUR găsește a fi "dușmanul poporului". Creatura care l-a lovit pe livrator i-a spus polițistului că "își apăra țara". Acesta este un comportament fascist. Absolut și 100% fascist. Avem de-a face cu lideri politici care instigă la ură, discriminare pe baze rasiale și incitare la violență pe motive politice. Acesta este fascism”, a avertizat Radu Hossu.

„O spun ca să rămână spus și aici: dacă azi (deja s-a viralizat clipul) MAI, Guvernul, Parlamentul ȘI PRESEDINTELE Nicușor Dan nu dau semnale clare, ferme și coerente pentru a opri acest val fascist, mâine sau poimâine voi fi eu dușmanul statului. Sau voi, dacă nu sunteți de acord cu ce face sau spune vreunul de la AUR. Dacă societatea nu condamnă ferm astfel de ticăloșii, maine acest eveniment se va repeta. Trăim vremuri urâte și ține doar de noi, ca societate și de liderii democratic aleși să oprească alunecarea spre fascism. P.S. ca să-mi mai iau o grămadă de amenințări: mesajul ticălosului Tănasă este copiat dintr-um mesaj publicitar din rusia, St. Petersburg, pe care scria: "nu acceptați livrările de la imigranți". La 2 zile după, un uzbek livrator in rusia a fost lovit și i s-a spus că el este "un sclav în rusia. Să tacă din gură și să-și vadă de treabă"”, a mai scris Hossu.

Asociația LOGS: „Un act de ură, xenofobie și violență”

Asociația LOGS, cel mai mare actor umanitar pentru refugiații din Timișoara, condamnă cu fermitate agresiunea comisă asupra livratorului.

„Este un act de ură, xenofobie și violență pe care îl respingem categoric. Cerem pedepsirea exemplară a agresorului, pentru ca astfel de comportamente să nu mai fie tolerate. Nu putem să nu corelam acest episod cu climatul de intoleranță propagat recent de deputatul AUR Dan Tanasă, care, prin mesaje publice pe rețelele sociale, a îndemnat românii să refuze comenzile livrate de curieri străini, stigmatizând migranții și instigând la marginalizare. Acest tip de discurs nu este doar periculos, ci alimentează direct violența și ura de pe străzi. România are nevoie de solidaritate, siguranță și respect pentru fiecare om, nu de ură și intoleranță”, au scris reprezentanții Asociației pe pagina de Facebook.

Cătălin Drulă: „E revoltător, o rușine”

În același timp, Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor a spus: „Este revoltător ce s-a întâmplat aseară în București. Un tânăr venit să muncească în România, dintr-o altă țară, a fost atacat violent pe stradă pentru că „nu era de aici”. Nu vom accepta un astfel de comportament în orașul nostru, în țara noastră. E o rușine. Mulțumiri și felicitări polițistului aflat în timpul liber care a intervenit prompt și colegilor săi care i s-au alăturat. Bucureștiul este un oraș al tuturor. Și un mesaj pentru partidele extremiste: opriți acest val de ură. Nu mai instigați și nu vă mai hrăniți din ură”.

FADERE condamnă atacul și cere respect pentru străinii din România

Într-o notă de presă, Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) condamnă în cei mai fermi termeni agresiunea incalificabilă la care a fost supus livratorul de origine asiatică.

„Decizia justiției de a-l aresta pe agresor pentru 30 de zile reprezintă un semnal puternic că astfel de fapte nu pot fi tolerate în societatea românească. Este absolut de neconceput ca astfel de incidente să se întâmple în România, o țară care are una dintre cele mai mari diaspore din lume. Peste cinci milioane de români trăiesc și muncesc doar în Europa, iar majoritatea țărilor-gazdă i-au primit cu brațele deschise, oferindu-le un cămin și o șansă la o viață mai bună. Ne așteptăm, pe bună dreptate, la respect și tratament egal în străinătate, dar ne comportăm cu o dublă măsură inacceptabilă în propria noastră țară”, este de părere Daniel Țecu Președinte FADERE.

El arată că aproape fiecare român are rude sau prieteni plecați în afara țării, iar atunci când aceștia sunt discriminați ori agresați, reacția firească este indignarea și cererea de măsuri.

Totuși, atrage atenția că unii români ajung să facă exact ceea ce condamnă, adoptând un comportament lipsit de umanitate și de respect față de străinii care trăiesc în România. El subliniază că FADERE își va continua demersurile pentru a susține toleranța, egalitatea și respectul pentru toți, indiferent de origine, îndemnând cetățenii să respingă orice formă de discriminare și să rețină că empatia și respectul reprezintă pilonii unei societăți civilizate.

Deputatul AUR Dan Tanasă răspunde criticilor

La rândul său, deputatul AUR Dan Tanasă a postat pe pagina lui de Facebook: „Mă bucur să constat că, pentru unii jurnaliști, Dan Tanasă este o forță atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din București. Poate, dacă aș avea o asemenea putere, aș folosi-o să aduc spitale în fiecare oraș, autostrăzi peste Carpați și salarii decente pentru români. Din păcate, realitatea este mai simplă și mult mai tristă: violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile. Ceea ce spun, și o voi repeta ori de câte ori este nevoie, este că România trebuie să fie o țară sigură pentru cetățenii săi. Pentru românii care muncesc cinstit aici, pentru copiii care merg la școală, pentru bătrânii care ies la plimbare. Iar când spun că nu putem accepta importul de nesiguranță și de practici sălbatice, nu atac pe nimeni pe criterii de origine, ci spun un adevăr de bun-simț: legea trebuie respectată, iar cine nu o respectă trebuie să plătească.”

În opinia sa, jurnaliștii care caută să lege mesajele sale de un incident punctual ar trebui să se concentreze pe întrebările cu adevărat importante: cum se face că doar un polițist aflat în timpul liber ajunge să intervină pentru a salva viața unui om pe stradă? Unde se află instituțiile statului? Ce s-a întâmplat cu mecanismele de prevenție? Cine își asumă răspunderea pentru faptul că, în orașele din România, siguranța a fost înlocuită de improvizație și hazard? Și de ce legea funcționează selectiv, pentru unii da, pentru alții nu?

„Eu, Dan Tanasă, nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriți în propria lor țară. Nu voi înceta să denunț planurile guvernanților de a transforma România într-o colonie de forță de muncă ieftină, fără reguli și fără respect pentru cetățenii săi. Și dacă acest lucru deranjează, înseamnă că ating exact punctele nevralgice pe care unii încearcă cu disperare să le ascundă. Am fost, sunt și voi rămâne un apărător al dreptului românilor de a trăi în siguranță, în demnitate și cu respect în propria lor țară. Restul e zgomot de fond”, conchide acesta.

Incidentul

Marți seară, un tânăr nepalez care lucra ca livrator de mâncare a fost atacat de un necunoscut pe o stradă din București. În timp ce se afla pe scuter, livratorul a fost urmărit de un bărbat care, după ce a pornit filmarea pe telefonul mobil, s-a apropiat și l-a lovit cu pumnul în față, fără ca acesta să apuce să reacționeze.

Livratorul, vizibil speriat, a cerut ajutor trecătorilor. În acel moment, un polițist care tocmai ieșise din tură a observat incidentul de la distanță. Agentul l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a încercat să fugă, astfel că polițistul l-a urmărit și a reuşit să-l imobilizeze rapid.

Agentul care a sărit în ajutorul nepalezului este Andrei Jianu de la Secţia 7 de Poliţie. În tot acest timp, livratorul solicita venirea poliției, până când a fost linişit de agent că el este de la poliţie.

Agresorul a fost arestat 30 de zile.