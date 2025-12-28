Un lup cenușiu a evadat duminică din țarcul său de la o grădină zoologică din vestul capitalei japoneze Tokyo, determinând conducerea instituției să închidă temporar porțile și să le ceară vizitatorilor să se refugieze în interiorul clădirilor.

Parcul Zoologic Tama, situat în suburbia Hino din Tokyo, a anunțat incidentul pe platforma X. „Un lup a evadat de la grădina zoologică. Pentru a garanta securitatea, suspendăm temporar accesul vizitatorilor. Dacă vă aflați deja în interiorul grădinii zoologice, vă rugăm să vă adunați în fața porții principale sau să rămâneți într-o zonă sigură în interiorul unei clădiri”, a transmis instituția, potrivit Agerpres.

Potrivit postului public de televiziune NHK, un angajat al parcului a semnalat inițial prezența lupului într-una dintre zonele destinate vizitatorilor, în jurul orei locale 9:30.

Capturat după aproape cinci ore

După aproape cinci ore de libertate, lupul a fost capturat în cele din urmă într-o zonă de tufişuri, a informat Kyodo, după ce a fost reperat de un angajat al grădinii. Grădina zoologică a anunțat capturarea lupului și vizitatorii au aplaudat vestea, transmisă prin sistemul de sonorizare al parcului.

Sursa video: X /@mrjeffu

Lupul este unul dintre cei doi lupi cenușii aflați în prezent la grădina zoologică. Parcul Zoologic Tama a fost deschis în anii 1950 ca satelit al popularei grădini zoologice Ueno din Tokyo și adăpostește aproximativ 260 de specii de animale.