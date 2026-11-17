Uniunea Europeană recomandă populației să fie pregătită să se descurce pe cont propriu cel puțin 72 de ore în cazul unei situații de criză. Gospodăriile ar trebui să aibă suficiente alimente, apă, medicamente și bani, dar și bagaje de urgență pregătite pentru o eventuală evacuare. Recomandările vizează atât dezastrele naturale, cât și atacurile cibernetice, sabotajele sau alte amenințări la adresa infrastructurii.

UE recomandă populației să fie pregătită să se descurce pe cont propriu cel puțin 72 de ore. Foto: Shutterstock

Noile orientări europene privind pregătirea pentru situații de urgență au fost prezentate pe 3 noiembrie de Hadja Lahbib, comisarul european pentru Pregătire, Gestionarea Crizelor și Egalitate. Obiectivul este ca pregătirea pentru situații extreme să devină parte din viața de zi cu zi, astfel încât populația să își poată asigura nevoile de bază în primele trei zile ale unei crize, când serviciile de intervenție ar putea fi suprasolicitate, relatează Euronews.

„Nu există un kit de urgență universal. Fiecare persoană ar trebui să își adapteze proviziile la propriile nevoi, la mediul în care trăiește și la poziția geografică”, a explicat Hadja Lahbib.

Ce ar trebui să conțină proviziile pentru primele 72 de ore

Recomandările Comisiei Europene includ pregătirea unor rezerve de alimente și apă, medicamente necesare, bani în numerar și o lanternă. Cetățenii sunt încurajați să aibă un plan de urgență pentru familie și un bagaj care să poată fi luat rapid în cazul unei evacuări. Acesta ar trebui să conțină documente importante, medicamente și alte obiecte esențiale.

De asemenea, autoritățile recomandă dezvoltarea unor abilități practice, precum acordarea primului ajutor și pregătirea hranei în lipsa electricității. Pregătirea ar urma să înceapă și din școală, prin activități adaptate vârstei, în care copiii să învețe să recunoască riscurile, să respecte avertizările, să apeleze numărul 112 și să acorde primul ajutor de bază.

De ce consideră UE importante primele trei zile

Potrivit specialiștilor citați de Euronews, intervalul de 72 de ore este unul critic, deoarece autoritățile au nevoie de timp pentru evaluarea pagubelor, mobilizarea echipelor și intervenția în zonele afectate.

Ieva Birka, cercetător la Universitatea din Letonia, explică faptul că autosuficiența gospodăriilor poate reduce presiunea asupra serviciilor de urgență, care astfel se pot concentra asupra victimelor și persoanelor aflate în pericol. Totuși, pregătirea individuală nu poate înlocui intervenția profesioniștilor.

Specialista avertizează că 72 de ore reprezintă un interval minim, nu o limită. În cazul unei pene de curent prelungite, al unui atac cibernetic extins sau al unui conflict armat, întreruperile serviciilor esențiale pot dura mult mai mult.

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România, printre statele care au introdus recomandări de pregătire pentru crize

Orientările europene nu sunt obligatorii, iar aplicarea lor depinde de fiecare stat membru. Finlanda, Suedia, Danemarca, Estonia, Letonia și Lituania au deja sisteme dezvoltate de pregătire a populației. Finlanda are un program dedicat pregătirii pentru 72 de ore, iar Suedia distribuie gospodăriilor broșuri cu instrucțiuni pentru situații de criză.

Germania recomandă cetățenilor să aibă provizii pentru zece zile, în timp ce Polonia, Cehia și România au introdus programe de pregătire pentru o perioadă de 72 de ore, potrivit informațiilor prezentate de Euronews.

Comisia Europeană subliniază că pregătirea nu trebuie să presupună cheltuieli mari. Planurile familiale, rezervele de bază și sprijinul reciproc între vecini și membrii comunității pot face diferența în primele zile ale unei crize.

Noile recomandări vin într-un context marcat de intensificarea atacurilor cibernetice, a incidentelor cu drone, a actelor de sabotaj și a dezastrelor naturale. Aceste evenimente pot afecta comunicațiile, transporturile și rețelele energetice, provocând întreruperi care pot paraliza comunități întregi.

De ce acum?

Comisia Europeană consideră puțin probabilă izbucnirea unui război la scară largă, însă avertizează că apropierea Uniunii Europene de Ucraina o expune unor riscuri de securitate. Pe lângă agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și instabilitatea din Orientul Mijlociu, Europa se confruntă cu inundații și incendii de vegetație provocate de schimbările climatice, dar și cu o intensificare a actelor de sabotaj, a incursiunilor dronelor și a atacurilor cibernetice.

În martie 2025, Comisia a adoptat Strategia Uniunii pentru pregătire, prin care urmărește trecerea de la gestionarea reactivă a crizelor la prevenție și anticiparea amenințărilor. Importanța acestor măsuri a crescut spre finalul anului 2026, pe fondul unei serii de incidente hibride înregistrate în Europa.