George Simion a declarat marți, la Interviurile „Adevărul”, că un guvern condus de formațiunea sa ar opri ajutoarele acordate Ucrainei și ar redirecționa resursele către economia României. Potrivit liderului AUR țara noastră trebuie să investească în apărarea proprie, inclusiv prin producerea de drone și sisteme anti-dronă pe plan intern. În opinia sa, a fost o greșeală că România a semnat un contract pentru producerea de drone în parteneriat cu Ucraina.

George Simion, la Interviurile Adevărul Foto: Adevărul, Cătălin Mănescu

Întrebat dacă ar suspenda sprijinul pentru Ucraina pentru a se concentra pe problemele economice ale României, Simion a răspuns:

„Exact. Asta am spus mai devreme”.

Președintele AUR a afirmat că alte state sunt libere să continue sprijinul pentru Kiev, însă România ar trebui să își prioritizeze propriile interese economice.

„Țări terțe sunt îndrituite să facă această treabă. Este opțiunea lor. Nu ne-am opune, nu am exercita un drept de veto, atâta timp cât România este lăsată să își concentreze eforturile și resursele pe redresare economică”, a spus Simion.

„Românii trăiesc din ce în ce mai prost”

George Simion și-a argumentat poziția prin situația economică internă, despre care spune că s-a deteriorat semnificativ.

„Acolo suferim, românii trăiesc din ce în ce mai prost. Chiar dacă statisticile sunt făcute să arate bine, tocmai ieri ținta de inflație a crescut cu un punct procentual, de la 6,4% la 7,4%”, a explicat liderul AUR.

Potrivit lui George Simion, AUR estimează o creștere și mai accentuată a inflației.

„Specialiștii noștri din comisiile de specialitate estimează că vom ajunge undeva la 10%”.

Simion a criticat dur instituțiile europene și actuala guvernare, afirmând că România este menținută într-o poziție de dependență politică.

„Această inflație record a fost permisă de Ursula von der Leyen, a fost permisă de Comisia Europeană de la Bruxelles (...). Au tot interesul să controleze în continuare România, o țară bogată din punct de vedere al resurselor, și să aibă un guvern obedient”.

„Sprijinul pentru Ucraina nu face parte din obligațiile României”

Chestionat în legătură cu faptul că apartenența la Uniunea Europeană și NATO presupune nu doar beneficii, ci și obligații, George Simion a respins ideea că finanțarea sau sprijinirea Ucrainei ar reprezenta o astfel de obligație.

„Pentru Ucraina nu face parte din acele obligații pe care ni le-am asumat”.

Soluția AUR pentru Marea Neagră: drone produse în România

Referindu-se la securitatea de la Marea Neagră și la incidentele repetate cu drone din apropierea graniței României, liderul AUR a susținut că statul român trebuie să investească în propria industrie de apărare:

„În mod evident, trebuie cumpărate drone și sisteme antidrone de apărare”.

Totuși, Simion consideră că aceste echipamente ar trebui fabricate în România.

„Soluția evidentă, logică, este de a construi aceste drone în România, unde există tehnologie”.

În opinia sa, a fost o greșeală că România a semnat un contract pentru producția de drone cu Ucraina.

Liderul AUR a criticat decizia de a cumpăra tehnică militară din străinătate, deși a apreciat necesitatea apărării împotriva amenințărilor.

„Am văzut că ultima știre de ieri este că noi cumpărăm drone din Israel. Minunat. Însă și sisteme de apărare antidronă din Israel. Minunat. E bine pentru protecția cetățenilor noștri”.

În opinia sa, România ar trebui să urmeze exemplul altor state din regiune și să dezvolte capacități proprii de producție militară:

„Ce trebuie făcut este să producem aceste drone, aceste echipamente în România, prin parteneriate. Serbia a făcut acest gen de parteneriat și produc foarte bine în Serbia. Și creează locuri de muncă pentru sârbi”.