Salariile, un subiect tabu la locul de muncă. Câți angajați se tem să ceară explicații despre bani

Discuțiile despre salarii rămân un subiect sensibil la locul de muncă. Aproape șase din zece angajați chestionați (59%) spun că au evitat să vorbească despre bani de teama consecințelor, potrivit unui studiu Cult Research. În multe companii, angajații nu știu nici după ce reguli sunt stabilite salariile și nici ce trebuie să facă pentru a obține o mărire.

Mulți angajați evită să discute despre salarii la locul de muncă. Foto: arhivă

Problema se vede și în rezultatele Barometrului României Responsabile, ediția Diversitate și Incluziune (BARES.DI) 2026. Doar 8% dintre respondenți spun că își cunosc grila salarială, iar 13% declară că știu criteriile după care se acordă majorările, potrivit datelor prezentate de Adevărul Financiar.

Cercetarea a fost realizată de Cult Research, la inițiativa OPEN MINDS - Asociația Puternici prin Diversitate și Incluziune. Rezultatele arată o distanță între deschiderea pe care participanții o așteaptă de la angajatori și disponibilitatea lor de a cere explicații despre remunerație.

Discuțiile despre salariu, între nevoia de claritate și teama de consecințe

Aproape șase din zece respondenți, respectiv 59%, afirmă că au evitat să discute despre salariu la locul de muncă, de teamă că ar putea exista consecințe negative. În același timp, 73% consideră că ar trebui să poată aborda subiectul deschis, fără o asemenea temere.

Doar 35% s-ar simți însă confortabil să solicite informații despre remunerație. Nici percepția asupra deciziilor luate de companii nu indică o încredere larg răspândită: 45% dintre participanți apreciază că deciziile salariale din organizația lor sunt corecte și transparente.

Totodată, 69% dintre cei chestionați asociază lipsa transparenței salariale cu discriminarea și favoritismul. Procentul reflectă percepția respondenților, nu o măsurare a cazurilor de discriminare din companii.

Paul Acatrini, Research Director & Managing Partner al Cult Research, susține că angajații au nevoie nu doar de cifre, ci și de reguli explicate clar. În opinia sa, transparența presupune comunicarea criteriilor de remunerare și un climat în care oamenii să poată cere informații fără teamă.

Salariul din anunț contează în decizia de a candida

Informațiile despre bani au un rol și înaintea angajării. Pentru 56% dintre respondenți, menționarea salariului în anunțul de recrutare influențează decizia de a aplica pentru un post, potrivit studiului.

Rezultatul indică importanța clarității ofertei financiare încă din etapa recrutării, nu doar după intrarea în companie. Pentru candidați, intervalul salarial oferă un reper în evaluarea unui post și a compatibilității acestuia cu propriile așteptări.

Transparența salarială și regulile europene

Tema are și o dimensiune legislativă. Directiva UE 2023/970 urmărește întărirea aplicării principiului remunerării egale pentru femei și bărbați, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare. Aceasta prevede informarea candidaților despre remunerație și utilizarea unor criterii obiective, neutre din perspectiva genului. Termenul european de transpunere în legislațiile naționale a fost 7 iunie 2026.

Potrivit BARES.DI 2026, 73% dintre respondenți au auzit despre directivă, dar numai 31% spun că îi cunosc conținutul. Cunoașterea existenței reglementării nu se traduce, așadar, în aceeași măsură în familiarizarea cu prevederile sale.

Mirela Tănase, vicepreședinte OPEN MINDS, consideră că transparența salarială ține în primul rând de încredere și echitate. În aprecierea sa, politicile și procedurile nu sunt suficiente dacă angajații continuă să se teamă să vorbească despre salarii.