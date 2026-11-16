Maia Sandu avertizează că Rusia vrea să transforme Republica Moldova într-un stat ostil Ucrainei

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat luni, 16 noiembrie, că accelerarea procesului de integrare europeană va împiedica Rusia să transforme țara într-un stat ostil Ucrainei.

Foto: AFP

„Rusia vrea să transforme Republica Moldova într-o țară ostilă Ucrainei”, le-a spus Sandu participanților la eveniment, potrivit Kyiv Independent.

Rusia încearcă să destabilizeze Republica Moldova și să o atragă în sfera sa de influență, iar o eventuală reușită ar afecta relațiile Chișinăului cu Ucraina și parcursul european al țării.

„Putem face reformele necesare aderării la UE, acesta este lucrul pe care îl putem influența. Procedând astfel, menținem, de asemenea, Republica Moldova o țară prietenă a Ucrainei”, a declarat aceasta.

Republica Moldova și Ucraina vor continua separat reformele necesare aderării la UE, după ce au avansat până acum în paralel. Chișinăul este înaintea Kievului în acest proces, pe fondul încetinirii reformelor din Ucraina.

Maia Sandu a respins ideea unei competiții între cele două țări și a subliniat importanța cooperării pentru integrarea europeană.

„Ne dorim foarte mult ca Ucraina să progreseze”, a declarat Sandu, exprimându-și totodată înțelegerea față de dificultatea adoptării reformelor în condițiile în care Rusia atacă țara „în fiecare zi și în fiecare noapte”.

Guvernul de la Chișinău a transmis vineri, 13 noiembrie, că Moscova încearcă să blocheze parcursul european al Republicii Moldova, după apariția unor informații potrivit cărora Rusia ar fi propus federalizarea țării în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.

„Cu cât Republica Moldova avansează mai mult spre Uniunea Europeană, cu atât apar mai multe sperietori și provocări de la Moscova pentru a ne împiedica. Rămânem concentrați pe reforme și parcursul european. UE este un proiect de pace și prosperitate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici.

Publicația rusă Eho susține că Moscova ar fi propus federalizarea Republicii Moldova, prin formarea a trei entități: Republica Moldova, Transnistria și Găgăuzia.

Planul ar include organizarea unor referendumuri privind independența în cele două regiuni, în cazul aderării țării la UE. În schimb, Rusia ar urma să-și retragă trupele din Transnistria, cu condiția menținerii neutralității militare a Republicii Moldova.

Informațiile nu au fost confirmate oficial.