Statele Unite se confruntă cu o succesiune rară de defecțiuni tehnice care au afectat în ultimele zile transportul aerian, sistemul bancar și unele dintre cele mai utilizate servicii software din lume. După blocaje la nivelul Microsoft, probleme în rețeaua JPMorgan Chase și suspendarea temporară a zborurilor la nivel național din cauza unei defecțiuni raportate de Administrația Federală a Aviației (FAA), și compania aeriană United Airlines a raportat o pană extinsă a sistemelor sale informatice, potrivit New York Post.

Aeronavă United Airlines Foto: FB United

Compania a anunțat că a întâmpinat o problemă tehnică ce a afectat zborurile aflate la plecare, însă situația a fost remediată în aceeași seară.

„Mai devreme astăzi am avut o problemă de natură tehnologică care a afectat unele zboruri la plecare. Problema a fost rezolvată”, a transmis United Airlines într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al companiei a precizat că „nu există impact asupra zborurilor deja aflate în desfășurare sau asupra zborurilor United Express” și că „nu există indicii că ar fi vorba despre un incident de securitate cibernetică”.

Incidentul a venit la doar câteva zile după ce FAA a ordonat oprirea temporară a tuturor decolărilor din Statele Unite din cauza unor probleme tehnice. Potrivit administratorului FAA, Bryan Bedford, aproximativ 12.000 de zboruri nu au putut decola vineri, iar alte 6.400 au fost anulate sâmbătă.

Băncile și giganții tehnologici, afectați de probleme similare

Problemele nu s-au limitat la aviație. În aceeași zi, clienții mai multor bănci americane au raportat dificultăți în realizarea tranzacțiilor. JPMorgan Chase a pus incidentele pe seama unei erori software interne, avertizând că efectele ar putea afecta și alte instituții financiare care folosesc sisteme interconectate.

Haos pe aeroporturile din SUA. Peste 7.000 de zboruri anulate și pasageri blocați din cauza sistemului informatic „incredibil de vechi”

Tot săptămâna trecută, Microsoft s-a confruntat cu o pană majoră care a afectat servicii precum Outlook și Teams. Compania a explicat ulterior că la baza incidentului s-a aflat un defect software latent, combinat cu o creștere bruscă a cererii pentru servere.

Experții: modernizarea sistemelor vechi creează noi riscuri

Specialiștii în securitate cibernetică susțin că aceste incidente au o cauză comună: presiunea uriașă asupra marilor companii de a-și moderniza infrastructura IT și de a integra instrumente bazate pe inteligență artificială înaintea sezonului de sărbători.

„Este perioada sărbătorilor, este perioada călătoriilor, este perioada cumpărăturilor. Avem vârfuri mai mari de trafic și mai multă presiune pentru actualizarea sistemelor”, a explicat Marva Bailer, directorul companiei de consultanță tehnologică Qualaix, pentru The Post

Potrivit acesteia, multe companii operează încă pe sisteme informatice vechi, peste care sunt adăugate constant noi aplicații și servicii.

„Am adăugat straturi peste straturi”, a spus experta, avertizând că fiecare nouă integrare poate deveni un punct suplimentar de vulnerabilitate.

Bailer compară infrastructurile informatice actuale cu „monstrul lui Frankenstein”, construit din componente dezvoltate de furnizori diferiți și conectate prin numeroase servicii intermediare.

Nu sunt indicii ale unui atac cibernetic

În ciuda îngrijorărilor, niciuna dintre problemele recente nu a fost atribuită până acum unui atac informatic.

Autoritățile și companiile implicate indică defecțiuni tehnice, erori software și infrastructuri învechite ca principale cauze ale incidentelor.

Experții avertizează însă că tranziția accelerată către soluții bazate pe inteligență artificială și apropierea sezonului comercial de iarnă ar putea genera noi blocaje în perioada următoare, într-un moment în care milioane de oameni depind zilnic de serviciile digitale pentru plăți, călătorii și comunicații.