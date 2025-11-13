Profesor universitar din Iași, concediat după acuzații de viol asupra unei studente. Cadrul didactic preda disciplina „Etică și integritate academică”

Profesorul universitar Corneliu Gașpar, în vârstă de 57 de ani, șef de lucrări la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, a fost concediat după ce Comisia de Etică a constatat că ar fi agresat sexual o studentă chiar în biroul său.

Victima a sesizat universitatea că, pe 9 iulie, după un examen de restanță, a fost chemată în biroul profesorului pentru a discuta nota. Conform plângerii, cadrul didactic ar fi agresat-o sexual, fără consimțământ.

Ulterior, tânăra a observat că nota nu fusese modificată. A încercat să îi vorbească, iar profesorul ar fi sărutat-o și atins-o din nou, în mod nepotrivit. Aceste fapte s-ar fi petrecut pe holurile universității și ar fi fost surprinse de camerele de supraveghere.

Ulterior, tânăra l-a reclamat pe profesor la poliție.

„Act sexual oral neconsimțit – viol – petrecut în perimetrul universitar, în biroul cadrului didactic (...), asupra studentei”, se arată în raportul Comisiei de Etică.

Pentru a ajunge la această decizie, colegii profesorului au audiat studenta, colegele acesteia de cameră și alți studenți. Profesorul a fost destituit din toate funcțiile didactice și de cercetare, iar universitatea a sesizat și autoritățile penale. Poliția și Parchetul au deschis dosar penal pentru viol.

„În momentul în care universitatea a fost sesizată, s-a înregistrat plângerea. Imediat a avut loc consiliul de administrație, s-a constituit atunci o comisie de cercetare disciplinară — am crezut că doar la nivel disciplinar, dar s-a constatat că faptele erau mai grave. Comisia de disciplină a înaintat dosarul Comisiei de Etică Universitară; tot în aceeași perioadă s-a făcut plângere la Poliția Municipiului Iași și la Parchet, iar studenta în cauză a făcut și ea, de asemenea, plângeri la poliția de centru universitar, la poliția municipiului și așa mai departe”, a declarat prof. univ. dr. Vasile Stoleru, prorector responsabil cu activitățile sociale, pentru „Ziarul de Iași”.

Profesorul, care preda mai multe discipline, inclusiv „Etică și integritate academică”, a intrat în concediu fără plată și poate contesta decizia universității la Ministerul Educației.