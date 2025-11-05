search
Profesor din Lugoj, reținut de poliţişti după ce ar fi pălmuit două eleve în vârstă de 10 ani

Publicat:
Ultima actualizare:

Un profesor de la o şcoală din oraşul Lugoj a fost reținut pentru 24 de ore, miercuri, după ce ar fi lovit două eleve de 10 ani în timpul orelor de curs, fiind acuzat de comportament abuziv.

Scandal la o şcoală din Lugoj, după ce două eleve au fost pălmuite. FOTO: Shutterstock
Scandal la o şcoală din Lugoj, după ce două eleve au fost pălmuite. FOTO: Shutterstock

Un profesor în vârstă de 51 de ani, din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 din Lugoj, una dintre cele mai cunoscute unități de învățământ din oraș, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore după ce ar fi pălmuit două eleve în vârstă de 10 ani.

Poliția din Lugoj a fost sesizată de părinții copiilor, care au depus o plângere oficială, iar în urma verificărilor s-a constatat că incidentul ar fi avut loc chiar în sala de clasă.

„Din verificările efectuate a rezultat că minorele ar fi fost lovite cu palma în zona feței, pe fondul unor presupuse acte de indisciplină”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Timiș.

După administrarea probelor, polițiștii au decis reținerea bărbatului de 51 de ani pentru o perioadă de 24 de ore. El a fost introdus în arestul Poliției Municipiului Lugoj, fiind acuzat de purtare abuzivă.

„La data de 5 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au fost sesizați, prin plângere, de către două persoane, cu privire la faptul că fiicele acestora, minore în vârstă de 10 ani, eleve la o unitate de învățământ din Lugoj, ar fi fost agresate fizic în timpul orelor de curs de către învățătorul lor, un bărbat de 51 de ani. [...] În urma probatoriului administrat, față de bărbat s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul poliției. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt și de drept”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Timiș, care subliniază că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Ce spun colegii profesorului despre el

Vestea reținerii profesorului a provocat surprindere și îngrijorare în rândul cadrelor didactice din școală. Colegii acestuia au declarat că dascălul era cunoscut drept o persoană severă, dar corectă, fără antecedente disciplinare.

„Era mai exigent cu elevii, dar niciodată nu au existat reclamații care să pună sub semnul întrebării comportamentul său”, au spus aceștia pentru LugojInfo.

Potrivit sursei citate, Consiliul de disciplină al școlii urmează să se întrunească în cursul zilei de joi, 6 noiembrie, pentru a analiza cazul și a stabili ce măsuri pot fi luate până la finalizarea anchetei.

Deocamdată, Inspectoratul Școlar Județean Timiș nu a transmis un punct de vedere oficial în legătură cu incidentul.

Presa locală notează că acesta nu este primul caz de violență semnalat în unitățile de învățământ din Lugoj. În urmă cu mai bine de doi ani, o profesoară a fost condamnată definitiv la nouă luni de închisoare cu suspendare pentru că a agresat un elev, însă aceasta activează și în prezent la catedră.

Timişoara

