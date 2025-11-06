Profesor din Capitală, arestat după ce a abuzat sexual două eleve de 13 ani în timpul orelor

Un bărbat de 43 de ani a fost arestat preventiv în Capitală, fiind acuzat că a agresat două eleve minore, de 13 ani, în timpul unor lecții de canto. Profesorul preda atât în București, cât și în Craiova, unde a comis faptele.

Cele două fete le-au povestit părinților că au fost pipăite în zonele intime în timpul cursurilor, iar aceștia au mers imediat la poliție.

Anchetatorii au făcut mai multe percheziții la locuința profesorului din București, dar și la Craiova, în spațiul unde preda săptămânal. În timpul perchezițiilor, autoritățile au ridicat mai multe probe care au confirmat că faptele s-au întâmplat în timpul orelor de canto, potrivit Digi24.

Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar magistrații au decis ulterior arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Ancheta este abia la început, iar surse judiciare spun că ar putea exista și alte victime. Sunt audiate în continuare mai multe persoane pentru a se stabili toate faptele comise de compozitor.

În urmă cu doar câteva zile, același profesor fusese vizat într-un alt dosar, după ce o elevă de 16 ani din Craiova l-a acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu ea în perioada ianuarie–septembrie 2025.

„La sediul unităţii de învăţământ s-au deplasat poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie Craiova, mai multe persoane fiind conduse la audieri. Din cercetările efectuate de poliţişti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a stabilit că în cursul anului 2025, în mai multe rânduri (perioada ianuarie - septembrie), bărbatul de 42 de ani ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o minoră în vârstă de 16 ani”, a transmis IPJ Dolj.