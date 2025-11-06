Profesor de 63 de ani, acuzat că a abuzat sexual și a filmat o elevă de 16 ani. Bărbatul a fost reținut

Un profesor în vârstă de 63 de ani din judeţul Dolj a fost reţinut, fiind acuzat că a întreţinut raporturi sexuale cu o elevă minoră timp de un an și jumătate, pe care a obligat-o să producă materiale pornografice.

"Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 63 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de act sexual cu un minor și pornografie infantilă, ambele în formă continuată", au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada iunie 2018 – decembrie 2019, profesorul a profitat de poziţia sa de încredere şi autoritate asupra elevei pentru a întreține raporturi sexuale cu aceasta și pentru a o determina să producă materiale pornografice. La vremea respectivă, eleva avea 16 ani, împlinind ulterior 17.

De asemenea, în dispozitivele de stocare a datelor aparținând persoanei cercetate au fost descoperite mai multe fișiere de tip foto și video, în care victima minoră ar fi manifestat un comportament sexual explicit.

Astfel, la data de 5 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea persoanei în cauză, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de act sexual cu un minor și pornografie infantilă, ambele în formă continuată.

Ulterior, pe 6 noiembrie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă a acesteia, pentru 30 de zile, a mai precizat IPJ Dolj.