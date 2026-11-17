Constanța și Alba Iulia au obținut în această toamnă finanțări de 140 de milioane de euro prin emisiuni de obligațiuni municipale. Interesul investitorilor a depășit considerabil oferta: ordinele de subscriere au însumat peste 387 de milioane de euro, echivalentul a aproape 2,8 ori valoarea emisiunilor.

Primăriile pot obține finanțare prin Bursa de Valori București. Foto: arhivă

Primăriile din Constanța și Alba Iulia au atras împreună 140 de milioane de euro de pe piața financiară, prin vânzarea unor obligațiuni, adică titluri prin care autoritățile locale se împrumută de la investitori și se angajează să returneze banii cu dobândă. Interesul a fost mult mai mare decât sumele puse la dispoziție: investitorii au cerut de aproape trei ori mai multe obligațiuni decât cele oferite. Cea mai mare parte a banilor va fi însă folosită pentru înlocuirea unor împrumuturi mai vechi, nu pentru proiecte noi, potrivit Adevărul Financiar,

Constanța a atras 110 milioane de euro. Aproape 100 de milioane merg către credite mai vechi

Constanța a încheiat pe 12 noiembrie 2026 prima sa emisiune de obligațiuni în euro, în valoare de 110 milioane de euro. Este cea mai mare operațiune de acest fel realizată de o primărie din România de la introducerea instrumentului în 2001, potrivit municipalității. Investitorii au transmis solicitări pentru obligațiuni în valoare totală de 310 milioane de euro.

Practic, orașul se împrumută de la investitori pentru zece ani, iar banii trebuie returnați treptat, în patru tranșe anuale, între 2033 și 2036. Fiecare obligațiune are o valoare nominală de 100 de euro, iar dobânda este calculată în funcție de un indice de referință european, la care se adaugă o marjă de 2,5 puncte procentuale.

Cea mai mare parte a finanțării, aproximativ 99,79 milioane de euro, va fi folosită pentru achitarea și înlocuirea a trei împrumuturi mai vechi, contractate de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Transilvania și Banca Comercială Română.

Creditele respective au finanțat proiecte din domenii precum transportul public, eficiența energetică, sistemul de termoficare și sănătatea, dar și investiții susținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Alte 10,21 milioane de euro vor merge către contribuția pe care primăria trebuie să o asigure pentru șase proiecte finanțate din fonduri europene. Printre acestea se numără reabilitarea Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, modernizarea unor grădinițe și lucrări în zonele Compozitori și Delfinariu-Faleză Nord.

Obligațiunile ar urma să fie listate la Bursa de Valori București în jurul datei de 15 decembrie 2026, dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale și procedurale.

Alba Iulia a atras de peste două ori mai mulți bani decât a cerut

Alba Iulia a obținut 30 de milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni derulată între 21 și 25 septembrie. Investitorii au solicitat titluri în valoare de peste 77 de milioane de euro, de peste două ori și jumătate mai mult decât suma oferită de primărie.

Este a șaptea emisiune de obligațiuni a municipiului, care folosește această metodă de finanțare încă din 2002. La operațiune au putut participa atât investitori individuali, cât și instituții financiare.

Din cele 30 de milioane de euro, aproximativ 18,5 milioane vor fi folosite pentru refinanțarea și restructurarea datoriilor mai vechi ale orașului. Restul banilor va contribui la două proiecte susținute din fonduri europene: amenajarea unui culoar verde de mobilitate în sud-vestul orașului și construirea pasajului subteran din zona Stadionului Unirea.

Cât plătesc primăriile pentru împrumuturi

Constanța și Alba Iulia au stabilit aceeași marjă de dobândă: 2,5 puncte procentuale peste EURIBOR la șase luni, un indice european folosit ca reper pentru costul împrumuturilor în euro.

Asta nu înseamnă că primăriile plătesc o dobândă fixă de 2,5% pe an. La această marjă se adaugă valoarea indicelui EURIBOR, care se poate modifica, astfel că și costul împrumutului poate varia.

În cazul Alba Iuliei, prima dobândă anuală a fost calculată la 5,57%, pe baza unui EURIBOR de 3,07%, înregistrat la 25 septembrie. Rata se aplică primului cupon și nu este garantată pentru toți cei zece ani.