search
Duminică, 28 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Președintele Israelului, la Iași: „Evreii din România au avut un rol esențial în întemeierea statului nostru”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a declarat duminică, la Iași, că evreii din România au avut un rol esențial în întemeierea și dezvoltarea Statului Israel și reprezintă „o punte vie” între România și poporul evreu, potrivit Agerpres.

Isaac Herzog a participat la Iași la comemorarea victimelor Pogromului din 1941. FOTO: EPA EFE
Isaac Herzog a participat la Iași la comemorarea victimelor Pogromului din 1941. FOTO: EPA EFE

Liderul israelian a participat la cea de-a XII-a ediție a Marșului Vieții de la Iași, eveniment organizat pentru comemorarea victimelor Pogromului din iunie 1941. Ceremonia marchează 85 de ani de la unul dintre cele mai tragice episoade din istoria României și are loc în prezența oficialilor români, a reprezentanților comunității evreiești și a unor delegații din Israel.

Evreii din România au avut un rol esențial în întemeierea și dezvoltarea Statului Israel și reprezintă până astăzi o punte vie între România și poporul evreu. În fața recrudescenței antisemitismului, avem responsabilitatea comună de a apăra adevărul, memoria și demnitatea umană”, a afirmat Isaac Herzog.

Președintele Israelului a mulțumit autorităților române pentru angajamentul în combaterea antisemitismului și în păstrarea memoriei Holocaustului.

Îi mulțumesc primarului municipiului Iași, Mihai Chirica, precum și președintelui, Parlamentului și Guvernului României pentru angajamentul lor în combaterea antisemitismului și în păstrarea memoriei Holocaustului. Astăzi privesc spre trecut, plâng pentru cei pierduți și rostesc rugăciunea Kaddish în memoria lor, în numele trecutului nostru și pentru viitorul nostru”, a spus Herzog.

Un omagiu adus victimelor Pogromului de la Iași

În discursul său, Isaac Herzog a vorbit despre memoria victimelor și despre responsabilitatea de a nu uita crimele comise la Iași și în împrejurimi între 28 iunie și 6 iulie 1941.

Am venit astăzi de la Ierusalim, cu binecuvântarea poporului Israel, cu smerenie și profundă emoție, pentru a îndeplini, în calitate de președinte al Statului Israel, această solemnă datorie a memoriei”, a spus liderul israelian.

Herzog a subliniat că actul de comemorare nu poate șterge suferința victimelor și nu poate diminua vina morală a făptașilor.

Nu poate anula crimele, umilințele, bătăile sau trenurile morții, orchestrate la cele mai înalte niveluri, dar puse în aplicare de oameni din toate păturile societății, în acele cumplite zile de vară, în urmă cu 85 de ani”, a afirmat președintele Israelului.

El a întrebat cum a fost posibil ca, într-un oraș european care timp de secole a fost un centru important al vieții evreiești, să aibă loc o asemenea cruzime.

Singurul răspuns la această întrebare tulburătoare este o tăcere asurzitoare”, a spus Isaac Herzog.

Președintele Israelului a amintit și că la Iași a fost scrisă prima versiune a imnului național al Israelului, Hatikvah, de către Naftali Herz Imber.

Isaac Herzog se află în vizită de stat în România alături de Prima Doamnă, Michal Herzog. Luni, președintele Israelului va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, iar ulterior se va adresa Parlamentului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
digi24.ro
image
Avertisment pentru turiștii de la Marea Neagră. Bacteria care se află în apă și poate duce la infecții grave
stirileprotv.ro
image
Operațiunea digitală „Susțin Ilie Bolojan” merge la turație maximă. Grupuri cu zeci de mii de membri și-au schimbat numele. După susținerea pentru Orban, Nicuşor Dan sau lupta pentru “Europa liberă”, acum susţin Ilie Bolojan și atacă în toate direcțiile. Inclusiv premierul desemnat Veștea se plângea de atacurile boților
gandul.ro
image
Presa germană: România, prinsă în focul încrucișat al războiului Rusiei împotriva Ucrainei
mediafax.ro
image
Au vândut promovarea în Liga 3 cu 12.000 de euro! Jucătorii demască blatul pus la cale de conducere: „Lasă, bă, mingea în poartă!”. Audio Exclusiv
fanatik.ro
image
Libertatea a fost pe șantierul lucrărilor de restaurare a Mănăstirii Curtea de Argeș, unde sunt mormintele regilor Carol I și Ferdinand și o Evanghelie unicat pe glob
libertatea.ro
image
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
digisport.ro
image
Ce este bine să faci de Sfinții Petru și Pavel. Tradițiile și obiceiurile pe care mulți români le respectă și astăzi
click.ro
image
Ce este bacteria "mâncătoare de carne” Vibrio, care se extinde pe plajele Europei, și care sunt simptomele
antena3.ro
image
A venit nota de plată pentru dezmăţul bugetar din ultimii ani. „Scăderea salariilor în termeni reali este rezultatul exagerărilor pe care le-am avut în anii anteriori” VIDEO
zf.ro
image
Ce urmează după cel mai grav episod de caniculă de până acum. Anunţul ANM
observatornews.ro
image
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
cancan.ro
image
Cine va crește pensiile și va sprijini pensionarii? Un guvern PSD sau unul PNL-USR-UDMR?
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci dacă vezi un pește-iepure în apă. Recomandările specialiștilor pentru turiștii aflați în Grecia
playtech.ro
image
David Popovici, calificare în finala de 200 de metri liber cu cel mai bun timp! La ce oră e finala și cine transmite la TV
fanatik.ro
image
Top 10 plaje din România, conform Tripadvisor. Singura destinație din clasament care nu se află la malul Mării Negre
ziare.com
image
Radu Naum a auzit câți bani a plătit Gigi Becali și n-a stat pe gânduri: ”Stați, că mi se pare că n-am auzit bine! De lei?”
digisport.ro
image
Mesaje de Sfinții Petru și Pavel. Urări și felicitări pentru sărbătoriți
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Schimbări majore la bancomatele din România! Obligație pentru toate băncile de a permite aceste retrageri
mediaflux.ro
image
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
INTERVIU | Adrian Veștea, primele declarații după ce s-a întors la Brașov: „Nu este o înfrângere. Toată viața mea voi fi liberal, PNL are nevoie de mine”
actualitate.net
image
Ce afacere pun la cale Anamaria Prodan și fina ei. Adevărul despre zvonurile despărțirii de Ronald Gavril: „Este în America”
click.ro
image
Românii pot afla mai ușor data la care se vor pensiona. Calculatorul CNPP oferă răspunsul exact
click.ro
image
Toți au observat același lucru în noile imagini cu Kate Middleton și Prințul George. Cât de mult a crescut viitorul moștenitor al tronului
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Morminte romane, bizantine, islamice și normande, cercetate la Casale San Pietro, în Sicilia (© Universitatea din York)
Un studiu ADN dezvăluie originile surprinzătoare ale locuitorilor Siciliei în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a plecat Diana Matei din MApN după aproape 20 de ani. Câți bani câștiga: „Mi-e foarte greu...”
image
Ce afacere pun la cale Anamaria Prodan și fina ei. Adevărul despre zvonurile despărțirii de Ronald Gavril: „Este în America”

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte