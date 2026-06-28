Președintele Israelului, la Iași: „Evreii din România au avut un rol esențial în întemeierea statului nostru”

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a declarat duminică, la Iași, că evreii din România au avut un rol esențial în întemeierea și dezvoltarea Statului Israel și reprezintă „o punte vie” între România și poporul evreu, potrivit Agerpres.

Liderul israelian a participat la cea de-a XII-a ediție a Marșului Vieții de la Iași, eveniment organizat pentru comemorarea victimelor Pogromului din iunie 1941. Ceremonia marchează 85 de ani de la unul dintre cele mai tragice episoade din istoria României și are loc în prezența oficialilor români, a reprezentanților comunității evreiești și a unor delegații din Israel.

„Evreii din România au avut un rol esențial în întemeierea și dezvoltarea Statului Israel și reprezintă până astăzi o punte vie între România și poporul evreu. În fața recrudescenței antisemitismului, avem responsabilitatea comună de a apăra adevărul, memoria și demnitatea umană”, a afirmat Isaac Herzog.

Președintele Israelului a mulțumit autorităților române pentru angajamentul în combaterea antisemitismului și în păstrarea memoriei Holocaustului.

„Îi mulțumesc primarului municipiului Iași, Mihai Chirica, precum și președintelui, Parlamentului și Guvernului României pentru angajamentul lor în combaterea antisemitismului și în păstrarea memoriei Holocaustului. Astăzi privesc spre trecut, plâng pentru cei pierduți și rostesc rugăciunea Kaddish în memoria lor, în numele trecutului nostru și pentru viitorul nostru”, a spus Herzog.

Un omagiu adus victimelor Pogromului de la Iași

În discursul său, Isaac Herzog a vorbit despre memoria victimelor și despre responsabilitatea de a nu uita crimele comise la Iași și în împrejurimi între 28 iunie și 6 iulie 1941.

„Am venit astăzi de la Ierusalim, cu binecuvântarea poporului Israel, cu smerenie și profundă emoție, pentru a îndeplini, în calitate de președinte al Statului Israel, această solemnă datorie a memoriei”, a spus liderul israelian.

Herzog a subliniat că actul de comemorare nu poate șterge suferința victimelor și nu poate diminua vina morală a făptașilor.

„Nu poate anula crimele, umilințele, bătăile sau trenurile morții, orchestrate la cele mai înalte niveluri, dar puse în aplicare de oameni din toate păturile societății, în acele cumplite zile de vară, în urmă cu 85 de ani”, a afirmat președintele Israelului.

El a întrebat cum a fost posibil ca, într-un oraș european care timp de secole a fost un centru important al vieții evreiești, să aibă loc o asemenea cruzime.

„Singurul răspuns la această întrebare tulburătoare este o tăcere asurzitoare”, a spus Isaac Herzog.

Președintele Israelului a amintit și că la Iași a fost scrisă prima versiune a imnului național al Israelului, Hatikvah, de către Naftali Herz Imber.

Isaac Herzog se află în vizită de stat în România alături de Prima Doamnă, Michal Herzog. Luni, președintele Israelului va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, iar ulterior se va adresa Parlamentului.